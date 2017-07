Stefan Maierhofer "klaut" Rapid den Auftaktsieg

Auweh! Trotz einer frühen roten Karte gegen Joelinton lag Rapid zum Auftakt der neuen Bundesliga- Saison gegen den SV Mattersburg bereits mit 2:0 in Führung, doch erst Prevljak (74.) und in Minute 79 ausgerechnet der Ex- Rapidler Stefan Maierhofer sorgten noch für ein Remis.