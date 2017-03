Stefan Kraft schlägt mit Sieg in Trondheim zurück!

Kraft hat damit in der "Raw- Air"- Wertung wieder die Führung von Wellinger übernommen, der Salzburger führt knapp fünf Punkte vor dem Deutschen. Zudem hat Kraft mit seinem insgesamt zehnten Weltcupsieg seine Führung im Gesamtweltcup auf den Polen Kamil Stoch auf 86 Punkte ausgebaut. Der Weltcup- Tross übersiedelt nun auf die Skiflug- Schanze in Vikersund.

Das Ergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 302,0 Punkte (138,0/142,5 m)

2. Andreas Stjernen (NOR) 294,3 (138,5/138,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 289,6 (133,0/141,5)

4. Markus Eisenbichler (GER) 288,7 (141,0/140,0)

5. Kamil Stoch (POL) 285,1 (139,5/137,0)

6. Johann Andre Forfang (NOR) 281,0 (135,5/136,0)

7. Peter Prevc (SLO) 270,2 (133,0/134,5)

8. Richard Freitag (GER) 268,4 (133,0/135,0)

9. Roman Koudelka (CZE) 264,4 (130,0/132,5)

10. Daniel- Andre Tande (NOR) 261,3 (127,0/132,0)

11. Manuel Fettner (AUT) 260,4 (128,0/134,0)

12. Jewgenij Klimow (RUS) 259,0 (130,0/128,0)

13. Maciej Kot (POL) 255,7 (126,0/129,5)

14. Anders Fannemel (NOR) 255,3 (128,0/129,0)

15. Noriaki Kasai (JPN) 254,6 (130,0/128,0)

16. Simon Ammann (SUI) 251,6 (133,5/127,0)

17. Daiki Ito (JPN) 251,5 (132,0/128,5)

18. Joakim Aune (NOR) 250,2 (126,0/130,0)

19. Jernej Damjan (SLO) 249,3 (128,0/125,0)

20. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 248,3 (129,5/127,5)

21. Davide Bresadola (ITA) 247,0 (124,0/128,5)

22. Halvor Egner Granerud (NOR) 246,7 (133,0/125,0)

23. Piotr Zyla (POL) 244,5 (128,5/125,5)

24. Domen Prevc (SLO) 243,9 (128,0/126,0)

25. Andreas Wank (GER) 241,3 (127,0/124,5)

26. Michael Hayböck (AUT) 240,2 (124,0/124,5)

27. Viktor Polasek (CZE) 239,8 (128,0/123,5)

28. Stephan Leyhe (GER) 234,3 (126,5/121,5)

29. Robert Johansson (NOR) 233,8 (126,5/121,5)

30. Andreas Kofler (AUT) 232,1 (124,0/123,5)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 1420 Punkte

2. Kamil Stoch (POL) 1334

3. Daniel- Andre Tande (NOR) 1181

4. Andreas Wellinger (GER) 988

5. Maciej Kot (POL) 927

6. Domen Prevc (SLO) 906

7. Markus Eisenbichler (GER) 697

8. Michael Hayböck (AUT) 692

9. Manuel Fettner (AUT) 678

10. Peter Prevc (SLO) 610

11. Piotr Zyla (POL) 566

12. Andreas Stjernen (NOR) 524

13. Richard Freitag (GER) 485

14. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 381

15. Jewgenij Klimow (RUS) 368

Weiters:

19. Andreas Kofler (AUT) 307

34. Gregor Schlierenzauer (AUT) 91

37. Markus Schiffner (AUT) 81

42. Clemens Aigner (AUT) 50

58. Stefan Huber (AUT) 12

64. Florian Altenburger (AUT) 4

68. Elias Tollinger (AUT) 2

70. Daniel Huber (AUT) 1

73. Thomas Hofer (AUT) 0

73. Philipp Aschenwald (AUT) 0

Der Stand im Nationencup:

1. Polen 4826

2. Österreich 4638

3. Deutschland 4609

4. Norwegen 3270

5. Slowenien 2972

6. Japan 1002

7. Tschechien 821

8. Russland 727

9. Frankreich 381

10. Schweiz 219