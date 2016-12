Stefan Kraft hat "gutes Gefühl" für Garmisch

Stefan Kraft hat am Samstag in der Qualifikation für das Neujahrsskispringen der Vierschanzen- Tournee den zweiten Rang belegt. Mit 138 Metern musste der Auftaktsieger von Oberstdorf in Garmisch- Partenkirchen nur dem deutschen Markus Eisenbichler (138) um 1,9 Punkte den Vortritt lassen. Manuel Fettner, der am Vortag Fünfter war, landete mit der Bestweite von 139 Metern an der dritten Stelle.