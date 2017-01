Stefan Kraft bereit für Wunder von Bischofshofen

"17 Punkte? Ist gar nicht so viel!" Stefan Kraft hat trotz Bergisel- Windfarce inklusive Rückfall auf Rang drei die Tournee- Krone nicht abgeschrieben. Auf seiner Jugendschanze muss der Salzburger aber mit Stoch und Tande gleich zwei Typen "verblasen". Gut, dass es von Kumpel Hayböck Rückendeckung gibt. 15 Kilometer entfernt von der Außerleitner- Schanze in Goldegg wuchs Stefan Kraft auf. Es ist logisch, Bischofshofen das "Wohnzimmer" des 23- Jährigen zu nennen: Der Salzburger bestritt auf der größten der Tournee- Anlagen erste Jugendwettkämpfe, gesamt die meisten.

Foto: GEPA

Diesen Heimvorteil will Kraft nutzen, um am Freitag Adler- Geschichte zu schreiben. Noch nie ist in der Springer- Königsklasse gelungen, als Gesamtdritter nach Innsbruck noch den Tournee- Thron in Bischofshofen zu erklimmen. Möglich ist’s - Kraft selbst glaubt dran.

Hayböck als Vorbild

Als Vorbild für die "Mission Wunder" dient Kumpel Michael Hayböck. Der Kraft 2015 bei seinem ersten Weltcupsieg im Pongau fast noch die Krone entrissen hätte. "Der Michi hat mich damals ins Schwitzen gebracht, mir viele Punkte abgenommen!" 17,1 waren’s - mit demselben Vorsprung auf Tande und Stoch würde Kraft die Aufhojagd glücken. "Die Chance lebt, ich trau’s ihm zu", gibt’s von Hayböck Rückendeckung.

Heinz Kuttin käme ein Triumph Krafts als Geburtstagsgeschenk - der Cheftrainer feierte am Donnerstag seinen "46er" - freilich gelegen. Mit Hayböck und Fettner, die sich wie der Rest im Adlerhorst gesundheitlich wieder deutlich besser fühlen, gibt’s aber noch weitere zwei heiße ÖSV- Eisen für einen Heimsieg.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung