Starker Schöpf führt Schalke 04 zum EL- Aufstieg!

Schalke hatte vor einer Woche im Hinspiel einen 3:0- Auswärtssieg gefeiert, womit die Tür Richtung Achtelfinale schon vor dem Anpfiff weit offen gestanden war. Schöpf stieß sie in der 23. Minute noch weiter auf, als er seinem Gegenspieler davoneilte und dann nach Zuspiel von Eric Maxim Choupo- Moting ins lange Eck traf. Der Tiroler, der sein erstes Tor in der Europa League erzielte, hatte bereits am Sonntag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln seine Torjäger- Qualitäten unter Beweis gestellt.

Foto: APA/dpa/Friso Gentsch

Schalke lässt nichts mehr anbrennen

Praktisch im Gegenzug kam Saloniki über die von Schöpf bewachte linke Angriffsseite zum Ausgleich, der Treffer wurde letztlich als Eigentor von S04- Verteidiger Matija Natasic gewertet. Die Schalker taten über die restliche Spielzeit nicht viel mehr als das Nötigste, um das Weiterkommen zu sichern, PAOK fehlten indes die Mittel, um den Gesamtscore noch zu drehen.

Schöpf spielte durch und war bis zum Schluss einer der Aktivposten auf dem Rasen. Der derzeit treffsicherste Schalke- Akteur, der Kärntner Guido Burgstaller, erhielt eine Pause. Schalke hatte sich im laufenden Bewerb als Gruppensieger unter anderem gegen Österreichs Meister Red Bull Salzburg durchgesetzt. Befürchtete Auseinandersetzungen der Fan- Lager blieben zumindest bis kurz nach dem Schlusspfiff aus.

ManUnited besiegt St. Etienne auch auswärts

Nicht mehr ernsthaft gefordert war Manchester United in Saint Etienne. Das Hinspiel hatten die "Red Devils" mit 3:0 für sich entschieden, somit konnte die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho nach der Führung durch Henrikh Mkhitaryan in der 16. Minute noch beruhigter an die Sache herangehen. Selbst nach der Gelb- Roten Karte für Verteidiger Eric Bertrand Bailly (63.) brachte Manchester die Führung souverän über die Zeit.

Krasnodar macht Überraschung gegen Fenerbahce perfekt

Krasnodar ging in Istanbul auf der Basis eines 1:0- Siegs in der Vorwoche zunächst nach sieben Minuten durch Fjodor Smolow in Führung, kassierte dann den Ausgleich durch Souza (41.). In der zweiten Hälfte konnte Fenerbahce nicht entscheidend zulegen, Krasnodar steht verdient im Achtelfinale. Auch der aktuelle Fünfte der russischen Liga war in der Gruppenphase Gegner von Salzburg gewesen.

Die Ergebnisse:

Schalke 04 - PAOK Saloniki 1:1 (1:1)

Tore: Schöpf (23) bzw. Nastasic (25./ET)

Hinspiel 3:0 - Schalke mit Gesamtscore von 4:1 im Achtelfinale

AS Saint Etienne - Manchester United 0:1 (0:1)

Tor: Mkhitaryan (16.)

Hinspiel 0:3 - Manchester United mit Gesamtscore von 4:0 im Achtelfinale

Fenerbahce Istanbul - FK Krasnodar 1:1 (1:1)

Tore: Souza (41.) bzw. Smolow (7.)

Hinspiel 0:1 - Krasnodar mit Gesamtscore von 2:1 im Achtelfinale

Achtelfinale am 9./16. März, Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Nyon