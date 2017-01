Starker Schneefall! Zauchensee- Abfahrt wackelt

Eine der Überlegung ist nun, die für Samstag geplante Abfahrt mit dem Super- G von Garmisch- Partenkirchen zu tauschen. Am Sonntag steht in Zauchensee eine Alpine Kombination auf dem Programm.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Das mit Spannung erwartete Comeback von Lindsey Vonn wurde damit erneut verschoben. Der US- Superstar will nach langer Verletzungspause in Zauchensee ebenso in den Weltcup zurückkehren wie ihre Teamkollegin Julia Mancuso.