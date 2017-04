Starker Burgstaller ist zu wenig - Schalke 04 out!

Nach einer torlosen ersten Hälfte in Gelsenkirchen brachte Leon Goretzka die Hausherren, bei denen Alessandro Schöpf auf der Bank saß, nach Vorlage von Burgstaller in der 53. Minute in Führung. Drei Minuten später stellte der Kärntner nach Flanke von Sead Kolasinac per Direktschuss auf 2:0. In der darauffolgenden Verlängerung hatte Burgstaller auch beim dritten Schalke- Treffer durch Daniel Caligiuri (101.) seine Beine im Spiel.

Die kalte Dusche der zu diesem Zeitpunkt nach Gelb- Rot für Joel Veltman (80.) in Überzahl agierenden Gastgeber folgte in der 111. Minute, als Nick Viergever für das Auswärtstor sorgte. Amin Younes machte mit seinem Tor in der 120. Minute für die Niederländer alles klar. Damit gehen die Europacup- Semifinali ohne deutsche Klubs und ÖFB- Legionäre über die Bühne.

Hinspiel-

Manchester United rettete sich mit viel Mühe ins Semifinale. Henrik Mkhitaryan (10.) erzielte die Führung der "Red Devils", mit dem Ausgleich durch Sofiane Hanni (32.) war aber dasResultat egalisiert. Die Entscheidung in der Verlängerung brachte ein abgefälschter Schuss von Marcus Rashford in der 107. Minute. Allerdings gab es für ManU einen Wermutstropfen. Zlatan Ibrahimovic schied mit Verdacht auf schwere Knieverletzung aus, auch Marcos Rojo dürfte eine schlimmere Knieblessur erlitten haben.

Zuvor war Celta Vigo als erster Club ins Semifinale gekommen. Die Spanier erreichten im Viertelfinal- Rückspiel auswärts gegen Rapids Gruppengegner KRC Genk ein 1:1 und stiegen dank des 3:2- Heimsieges im ersten Match auf. Bei Besiktas gegen Olympique Lyon kam es aufgrund des 2:1 nach Verlängerung zu einem Elferschießen. Die ersten zwölf Penaltys wurden allesamt verwertet, ehe die Besiktas- Profis Dusko Tosic und Matej Mitrovic sowie Lyon- Spieler Christophe Jallet scheiterten und schließlich Maxim Gonalons die Franzosen ins Semifinale schoss.

Die Ergebnisse der Viertelfinal- Rückspiele:

FC Schalke 04 - Ajax Amsterdam 3:2 n.V. (2:0, 0:0)

Tore: Goretzka (53.). Burgstaller (56.), Caligiuri (101.) bzw. Viergever (111.), Younes (120.)

Gelb- Rot: Veltman (80./Ajax)

Hinspiel 0:2 - Ajax mit Gesamtscore von 4:3 weiter

Manchester United - RSC Anderlecht 2:1 n.V. (1:1, 1:1)

Tore: Mkhitaryan (10.), Rashford (107.) bzw. Hanni (32.)

Hinspiel 1:1 - Manchester United mit Gesamtscore von 3:2 weiter

KRC Genk - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Tore: Trossard (67.) bzw. Sisto (63.)

Hinspiel 2:3 - Celta mit Gesamtscore von 4:3 weiter

Besiktas Istanbul - Olympique Lyon 2:1 n.V. (1:1), 6:7 im Elferschießen

Tore: Talisca (27., 58.) bzw. Lacazette (34.)

Hinspiel 1:2 - Lyon im Semifinale