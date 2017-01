Stark! Thiem wird für Australier zum Partycrasher

Thiem kämpft am Samstag um sein erstes Achtelfinale beim ersten Major- Turnier des Jahres. Sein Gegner ist der Franzose Benoit Paire, der den Italiener Fabio Fognini in fünf Sätzen niederrang. Gegen Paire hat Thiem - wie auch zuvor gegen Thompson - bisher noch nie gespielt. Hier können Sie die Zweitrunden- Partie von Dominic Thiem nachlesen:

Endstand: Dominic Thiem - Jordan Thompson 6:2, 6:1, 6:7(6), 6:4

13:29 Uhr: SPIEL SATZ UND SIEG DOMINIC THIEM! Genial! Österreichs Tennis- Superstar zieht nach einem Viersatzerfolg in die dritte Runde der Australian Open ein! Thiem wirft den Australier aus dem Turnier und wird somit zum Partycrasher für die Australier.

13:28 Uhr: Drei Matchbälle für Thiem!

13:25 Uhr: So Thompson stellt auf 4:5 aus seiner Sicht. Jetzt serviert Thiem auf den Matchgewinn!

13:22 Uhr: Wow, ganz stark! Thiem stellt in souveräner Manier auf 5:3.

13:20 Uhr: Thiem kann die Chancen nicht nutzen. 4:3!

13:15 Uhr: Breakball für Thiem!

13:11 Uhr: 4:2! Es sieht gut aus. Wenn Thiem so weiter serviert, steht de Einzug in die dritte Runde nichts mehr im Wege!

Foto: AP



13:08 Uhr: Thompson bleibt dran - 3:2!

13:06 Uhr: Thiem gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße, der Weltranglisten- Achte führt mit 3:1!

13:01 Uhr: Nun schreibt auch Thompson an, 2:1!

12:58 Uhr: 2:0 - Thiem startet gut in den vierten Satz hinein!

12:55 Uhr: BREAK THIEM! Der Österreicher geht im vierten Satz 1:0 in Führung!

12:51 Uhr: Thiem schießt den Ball ins Aus - der Tiebreak geht an Thompson!

12:49 Uhr: Nächster Satzball für Thompson!

12:47 Uhr: Thiem gleicht aus - 6:6, Spannung pur im Tiebreak!

12:45 Uhr: 6:5 - Satzball für Thompson!

12:43 Uhr: Genialer Return von Thiem - der Österreicher führt 4:2 im Tiebreak.

12:40 Uhr: Thompson gleicht zum 6:6 aus - Tiebreak!

12:39 Uhr: Thiem lässt eine Riesen- Chance liegen - Einstand!

12:38 Uhr: Matchball Dominic Thiem!

12:34 Uhr: Thiem erledigt die Pflicht - 6:5 für den Niederösterreicher!

12:32 Uhr: Der Australier hält dem Druck stand, gleicht aus zum 5:5! Spannung pur in Satz Nummer drei!

12:28 Uhr: Trotz zahlreicher, unnötiger Fehler bringt der Weltranglisten- Achte sein Aufschlagspiel durch. Nun steht Thompson unter Druck!

12:25 Uhr: Rückhand- Fehler von Thiem - Breakball für Thompson!

12:21 Uhr: Aber Thompson gibt nicht auf, kämpft um jeden Ball - 4:4 im dritten Satz!

Foto: AP



12:17 Uhr: Die erste Nightsession von Thiem läuft bisher sehr erfolgreich, der Österreicher führt mit 4:3!

12:14 Uhr: Der Australier kämpft und gleicht zum 3:3 aus. Weiter alles offen in Satz Nummer drei!

12:07 Uhr: Thiem geht wieder mit 3:2 in Führung!

11:59 Uhr: Drei Breakbälle vergeben, es steht 2:2 im dritten Durchgang, Thiem hätte schon für die Vorentscheidung sorgen können.

11:57 Uhr: Alles in der Reihe: Thiem hat auf 2:1 gestellt - im Eilzugtempo!

11:55 Uhr: Nach sieben !! Games in Folge für Thiem konnte Thompson jetzt endlich wieder anschreiben.

11:53 Uhr: Kurios: Mit seinem letzten Service hat Thiem eine Geschwindigkeitsanzeige zerschossen!

11:51 Uhr: Game für Thiem! Da war jetzt auch Kampf dabei, weil Thompson mehr Bälle als bisher erlaufen hat.

Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

11:50 Uhr: Beide abgewehrt! Richtig stark ist das. Mit dem 20. Winner hat Thiem auf 40:40 gestellt, mit einem Ass auf Vorteil.

11:48 Uhr: Zwei Breakbälle gegen Thiem, er hat überpowert und zwei Bälle ins Out gejagt.

11:46 Uhr: Nach kurzer Verschnaufpause startet Dominic mit Service in Durchgang drei.

11:44 Uhr: Satz zwei geht an Thiem! 6:1, die letzten sechs Games sind eine Meisterleistung gewesen, nahe der Perfektion.

11:42 Uhr: Nach 14 !!! Punkten in Folge für Thiem konnte Thompson jetzt erstmals wieder einen Ballwechsel für sich entscheiden.

11:41 Uhr: Wahnsinn! Wieder zu null, Thompson hat schon eine Ewigkeit keinen Punkt mehr gemacht, Thiem führt 5:1.

11:39 Uhr: Dominic hat sich beim Seitenwechsel eine Banane zur Stärkung gegönnt, damit die Konzentration hoch bleibt.

11:37 Uhr: BREAAAAK! Zu null! Dominic ist "on fire"!

Foto: AFP or licensors

11:34 Uhr: Wahnsinn! Pfeilschnell ziehen die Vorhände des Niederösterreichers an die Linien. Gegen so eine Vorstellung wären die meisten Gegner machtlos - 3:1!

11:31 Uhr: Dominic zimmert die Bälle wie ein Computer immer in Richtung Grundlinie des Australiere, auch aus der Defensive. Das ist schon großes Tennis und setzt den Gegner ständig unter Druck.

Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

11:30 Uhr: BREEEEEEAK! Thiem könnte auch in Satz zwei davon ziehen. Er stellt auf 2:1, holt sich das Service von Thompson.

11:28 Uhr: Aber Thiem wehrt ihn ab! Mit viel Mühe gleicht der Österreicher aus.

11:26 Uhr: Auweh! Thiem hat nun einen Breakball gegen sich!

11:22 Uhr: Thompson bringt zu Beginn des zweiten Satzes seinen Aufschlag durch - 1:0 für den Australier!

11:17 Uhr: YES! Perfekter Start für Thiem. Der Österreicher holt sich den ersten Satz mit 6:2!

11:13 Uhr: BREAK Thiem! Der Österreicher macht viel Druck und führt verdient 5:2.

11:08 Uhr: Jetzt übertreibt es Dominic etwas, zieht zu mächtig durch und begeht Fehler - Rebreak zum 2:4 aus Sicht von Thompson!

11:05 Uhr: Thiem spielt überragend bisher und lässt Thompson keine Chance. Mit jedem Grundschlag bringt er den Australier in Bedrängnis. Großartig.

11:02 Uhr: BREAAAK! Thiem zieht auf 4:1 davon, serviert auf das 5:1. Der erste Satz ist schon fast in der Tasche.

10:58 Uhr. Geschafft! Thiem führt 3:1, sieht alles sehr souverän aus bisher.

10:56 Uhr: Thiem führt 30:15.

10:53 Uhr: Thiem hat eine Vorhand per Schlägerkante übers Stadiondach geknallt und Thompson somit seinen ersten Gamegewinn beschert. Aber mit eigenem Aufschlag kann Dominic wieder davonziehen.

10:50 Uhr: Blitzstart von Thiem - er überollt den australischen Lokalmatador, 2:0!

10:48 Uhr: Bamos! Dominic hat gleich mit einem eindrucksvollen Breal losgelegt!

10:45 Uhr: Startschuss! Thompson serviert!

10:33 Uhr: Gleich geht es los - Thiem ist natürlich haushoher Favorit gegen Jordan Thompson, die Nummer 76 der Welt. Thiem liegt derzeit auf Rang acht der Weltrangliste.