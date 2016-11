Stark! Michael Grabner mit dem sechsten Saisontor

Michael Grabner und die New York Rangers befinden sich in der NHL weiter auf der Erfolgswelle. Gegen die zuletzt ähnlich starken Edmonton Oilers feierten die Rangers in der Nacht auf Freitag einen überzeugenden 5:3- Heimsieg. Grabner trug sich dabei erneut in die Torschützenliste ein. Michael Raffl feierte zeitgleich sein Comeback nach Verletzungspause mit einem 3:2- Sieg bei den New York Islanders.