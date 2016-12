Stark! Kraft springt in Lillehammer auf Platz drei

Mit Michael Hayböck als Neuntem (260,4) schaffte ein zweiter Österreicher den Sprung in die Top 10, Andreas Kofler wurde 19. (238,4). Bereits am Sonntag (15.00 Uhr) geht in Lillehammer das nächste Springen in Szene.

Ergebnisse des Weltcup- Skispringens in Lillehammer:

1. Domen Prevc (SLO) 301,2 (142,5/141,5)

2. Daniel- Andre Tande (NOR) 290,8 (136,0/137,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 286,5 (137,0/135,5)

4. Kamil Stoch (POL) 277,5 (134,5/131,5)

5. Maciej Kot (POL) 273,6 (132,5/132,0)

6. Andreas Stjernen (NOR) 267,2 (131,5/131,5)

7. Markus Eisenbichler (GER) 264,1 (127,0/137,0)

8. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 261,3 (128,5/133,0)

9. Michael Hayböck (AUT) 260,4 (132,0/126,5)

10. Vojtech Stursa (CZE) 259,8 (132,0/134,0)

11. Severin Freund (GER) 258,8 (130,0/130,0)

12. Karl Geiger (GER) 257,2 (127,5/133,0)

13. Dawid Kubacki (POL) 256,1 (129,5/128,5)

14. Robert Johansson (NOR) 253,3 (134,5/126,0)

15. Stephan Leyhe (GER) 248,8 (128,0/128,0)

16. Piotr Zyla (POL) 248,3 (124,5/130,0)

17. Andreas Wellinger (GER) 247,1 (125,5/128,5)

18. Stefan Hula (POL) 240,4 (126,5/125,0)

19. Andreas Kofler (AUT) 238,4 (123,0/126,0)

20. Jakub Janda (CZE) 237,1 (131,5/121,0)

21. Anders Fannemel (NOR) 235,8 (127,0/123,5)

22. Jurij Tepes (SLO) 234,1 (121,5/124,0)

23. Manuel Fettner (AUT) 233,5 (124,0/122,5)

24. Richard Freitag (GER) 232,9 (119,0/125,5)

25. Taku Takeuchi (JPN) 231,8 (123,5/121,5)

26. Lukas Hlava (CZE) 231,7 (131,5/121,0)

27. Klemens Muranka (POL) 222,0 (123,5/119,0)

28. Simon Ammann (SUI) 220,2 (120,5/121,0)

29. Tomas Vancura (CZE) 218,4 (120,5/121,5)

30. Peter Prevc (SLO) 205,7 (123,5/111,0)