Stark! Alisa Buchinger erobert erneut Gold

Alisa Buchinger hat nach EM- Gold 2015 (ebenfalls in der Türkei) und Heim- WM- Gold 2016 in Linz schon wieder Gold geholt. Die 24- jährige Salzburgerin gewann am Samstag in Izmit bei den 52. Karate- Europameisterschaften mit einem 5:1- Finalsieg über die Französin Agier Alizee ihren zweiten EM- Titel in der Klasse bis 68 kg.