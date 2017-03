St. Pöltner Jugendtrainer als Drogendealer

100 Gramm Kokain hatte ein Dealer in der Tasche, als er in Bruck an der Leitha Drogen verkaufen wollte. Sein Pech: Der angebliche Kunde war ein verdeckter Fahnder. Der Kriminelle wurde an Ort und Stelle verhaftet. Das Brisante an dem Fall: Der Verdächtige ist ein Jugendtrainer des SKN St. Pölten. Motiv waren Schulden.