St. Petersburg steigt auf ++ Aduriz mit fünf Toren

Mainz erleidet bei Anderlecht 1: 6- Debakel

mit Trainer Adi Hütter und Thorsten Schick, der durchspielte, musste sich auf Zypern APOEL Nikosia mit 0:1 geschlagen geben. Für die Schweizer ist damit der Aufstieg in weite Ferne gerückt, Bern (4 Punkte) ist hinter APOEL (9) und Olympiakos Piräus (7) nur Tabellendritter.

Der FSV Mainz schlitterte mit Jungpapa Karim Onisiwo, der ebenfalls durchspielte, in Brüssel gegen den RSC Anderlecht in ein 1:6- Debakel. Mainz (5 Punkte) ist damit im Kampf um den Aufstieg zurückgefallen und liegt je drei Punkte hinter Anderlecht und St. Etienne.

ManUnited findet bei Fenerbahce nicht in die Spur

Um den Aufstieg zittern muss auch Manchester United. Das Team von Jose Mourinho verlor bei Fenerbahce Istanbul mit 1:2 und liegt mit sechs Zählern je einen Punkt hinter Feyenoord Rotterdam und Fenerbahce.

Bilbao- Goalgetter Aduriz schießt Genk im Alleingang ab

Mann des Tages war Aritz Aduriz von Athletic Bilbao. Der Stürmer schoss die Basken in der Rapid- Gruppe gegen Genk im Alleingang zu einem 5:3- Sieg Aduriz traf in der 8., 24. (Elfmeter), 44. (Elfmeter), 74. und 94. (Elfmeter) und ist der erste Spieler, der in der Europa League in einer Partie fünf Treffer erzielte.

Alle Ergebnisse des Europa- League- Spieltages:

Gruppe A:

Sorja Luhansk (UKR) - Feyenoord Rotterdam (NED) 1:1 (1:1)

Tore: Forster (44.) bzw. Jörgensen (15.)

Gelb- Rote Karte: Botteghin (43./Feyenoord)

Fenerbahce Istanbul (TUR) - Manchester United (ENG) 2:1 (1:0)

Tore: Sow (2.), Lens (59.) bzw. Rooney (89.)

Gruppe B:

FC Astana (KAZ) - Olympiakos Piräus (GRE) 1:1 (1:1)

Tore: Despotovic (8.) bzw. Seba (30.)

APOEL Nikosia (CYP) - Young Boys Bern (SUI) 1:0 (0:0)

Tor: Sotiriou (69.)

Rote Karte: Mbabu (Bern/67.)

Gruppe C:

RSC Anderlecht (BEL) - FSV Mainz 05 (GER) 6:1 (2:1)

Tore: Stanciu (9., 41.), Tielemans (62.), Teodorczyk (89., 94./Elfmeter), Bruno (92.) bzw. De Blasis (15.)

FK Qabala (AZE) - AS St. Etienne (FRA) 1:2 (1:1)

Tore: Gurbanow (39.) bzw. Tannane (45.+1), Beric (53.)

Gruppe D:

Maccabi Tel Aviv (ISR) - AZ Alkmaar (NED) 0:0

Zenit St. Petersburg (RUS) - Dundalk FC (IRL) 2:1 (1:0)

Tore: Giuliano (42., 78.), bzw. Horgan (52.)

Gruppe E:

Astra Giurgiu (ROM) - Viktoria Pilsen (CZE) 1:1 (1:1)

Tore: Stan (19.) bzw. Krmencik (25.)

Austria Wien (AUT) - AS Roma (ITA) 2:4 (1:2)

Tore: Kayode (2.), Grünwald (89.) bzw. Dzeko (5., 65.), De Rossi (18.), Nainggolan (78.)

Gruppe F:

Athletic Bilbao (ESP) - KRC Genk (BEL) 5:3 (3:1)

Tore: Aduriz (8., 24./Elfmeter, 44./Elfmeter, 74., 94./Elfmeter) bzw. Bailey (28.), Ndidi (51.), Susic (80.)

US Sassuolo (ITA) - Rapid Wien (AUT) 2:2 (2:0)

Tore: Defrel (34.), Pellegrini (45.+3) bzw. Jelic (85.), Kvilitaia (90.)