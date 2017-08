Spuckattacke: Sporting- Boss für 6 Monate gesperrt

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

12:21 Uhr: +FUSSBALL+

Sporting- Boss wegen Spuckattacke für halbes Jahr gesperrt

Bruno de Carvalho, Präsident des portugiesischen Traditionsklubs Sporting Lissabon, ist sechs Monate gesperrt worden. Der 45- Jährige war am 6. November des Vorjahres nach einem 3:0- Heimsieg über Arouca mit dem gegnerischen Klub- Boss Carlos Pinho aneinandergeraten und hatte diesem ins Gesicht gespuckt. Pinho wurde wegen der handgreiflichen Auseinandersetzung sogar 20 Monate gesperrt.

8:33 Uhr: +FUSSBALL+

Neuer: Verpasst er Bundesliga- Auftakt?

Vor vier Monaten erlitt Bayern- Torhüter Manuel Neuer einen Mittelfußbruch, beim Bundesliga- Auftakt am Freitag gegen Bayer Leverkusen sollte der Weltmeister eigentlich sein Comeback feiern. Doch daraus wird wohl nichts. Der 31- Jährige ist immer noch nicht hundertprozentig fit. "Die Entscheidung fällt nach dem Abschlusstraining", so Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge.

22:12 Uhr: +EISHOCKEY+

Edmonton Oilers gaben Draisaitl Vertrag um 68 Mio. Dollar! Die Edmonton Oilers haben den 21- jährigen Leon Draisaitl für weitere acht Jahre verpflichtet und bezahlen im Schnitt 8,5 Millionen Dollar jährlich. Mit 68 Millionen Dollar (57,90 Mio. Euro) bis 2025 ist der Stürmer der bestbezahlte deutsche Spieler bisher in der NHL. Die Oilers gaben erst im Juli den Kanadier Connor McDavid einen Achtjahres- Vertrag über 100 Millionen Dollar (85,15 Mio. Euro) und machten ihn zum bestbezahlten NHL- Spieler überhaupt.

21:57 Uhr: +FUSSBALL+

Schweizer Teamspieler Behrami kehrt in Serie A zurück! Valon Behrami ist vom englischen Premier- League- Verein Watford in die italienische Serie A zu Udinese gewechselt. Die letzten beiden Jahre war der Schweizer Teamspieler beim derzeitigen Arbeitgeber von ÖFB- Teamverteidiger Sebastian Prödl engagiert und kam auf 49 Einsätze. Trotz gültigen Vertrages bis 2018 spielte er in den Planungen von Coach Marco Silva keine Rolle mehr. Udinese ist nach Lazio Rom, Fiorentina und Napoli die vierte Station des 32- jährigen Mittelfeldspielers in Italiens höchster Spielklasse.

20:14 Uhr: +EISSCHNELLAUF+

Deutscher Verband unterstützt Inzell- Einbindung in 2026! Die Deutsche Eisschnelllauf- Gemeinschaft unterstützt die Einbindung einer Eishalle der oberbayerischen Gemeinde Inzell in eine mögliche Bewerbung von Innsbruck und des Landes Tirol für die Olympischen Winterspiele 2026. In der Max- Aicher- Arena sollen bei einer erfolgreichen Bewerbung alle Eisschnelllauf- Wettbewerbe der Winterspiele stattfinden. Die Einbeziehung Inzells unterstreiche "das Bestreben des IOC vorhandene Sportstätten zu nutzen, um so der geforderten Nachhaltigkeit gerecht zu werden", heißt es in einer DESG- Mitteilung vom Mittwoch.

20:02 Uhr: +FUSSBALL+

FC Utrecht gewinnt Hinspiel im EL- Play- off gegen St. Petersburg!

Ergebnis eines Hinspiels im Europa- League- Play- off vom Mittwoch:

FC Utrecht - Zenit St. Petersburg 1:0 (0:0)

Rückspiel am 24. August

19:25 Uhr: +FUSSBALL+

Sigurdsson wechselt um rund 50 Mio. Euro von Swansea zu Everton! Der Isländer Gylfi Sigurdsson wechselt für die kommenden fünf Jahre innerhalb der englischen Premier League von Swansea zu Everton. Das hat Evertons Trainer Ronald Koeman am Mittwoch bestätigt. Die Ablöse liegt bei kolportierten 45 Millionen Pfund (49,4 Mio. Euro). Damit ist der 27- jährige Mittelstürmer der Rekordeinkauf der "Toffees".

18:01 Uhr: +FUSSBALL+

Matuidi wechselt um 20 Millionen Euro von PSG zu Juventus Turin! Der französische Nationalspieler Blaise Matuidi hat Paris St. Germain verlassen und beim italienischen Meister Juventus Turin einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Die "Alte Dame" soll rund 20 Millionen Euro für den 30- jährigen Mittelfeldspieler bezahlt haben. Der 58- fache Internationale hat für PSG in den letzten sechs Jahren in 258 Partien 33 Tore erzielt und 30 Assists geliefert.

17:41 Uhr: +MOTORSPORT+

Berger kritisiert Hersteller in Debatte um Zusatzgewichte! DTM- Chef Gerhard Berger hat die Hersteller für ihr Verhalten in der Debatte um die umstrittenen Zusatzgewichte gerügt. Der Tiroler, seit dieser Saison im Amt, will die Gewichte abschaffen, braucht dafür aber die Zustimmung von Audi, BMW und Mercedes sowie des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB). "Wenn alle einstimmig sind, dann könnte es in Zandvoort schon keine Gewichte mehr geben. Aber ich habe meine Zweifel, dass wir die Einstimmigkeit so kurzfristig hinbekommen. An diesem Thema scheitert es ja schon seit einigen Rennen", sagte Berger.

17:01 Uhr: +TISCHTENNIS+

Gardos einziger ÖTTV- Hauptfeldbeitrag bei Bulgarian Open! Der Tiroler Robert Gardos ist Österreichs einziger Tischtennis- Profi in den Hauptbewerben des World- Tour- Turniers Bulgarian Open. Er trifft in Panagjurischte am Donnerstag (19.40 Uhr) in Runde eins auf Kenta Tazoe. David Seradaroglu hat in der Qualifikation gegen den Japaner ebenso 1:4 verloren wie gegen den Franzosen Ibrahima Diaw und schied damit aus.

16:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Doppelte Niederlage für Weltmeister Christian Taylor! Der US- Amerikaner Christian Taylor musste beim Leichtathletik- Meeting in Tignes, das auf 3.000 Metern Seehöhe ausgetragen wurde, eine doppelte Niederlage wegstecken. Der Olympiasieger und dreifache Weltmeister im Dreisprung war in die französischen Alpen gereist, um den Weltrekord des Briten Jonathan Edwards über 18,29 m zu knacken. Mit einem Sprung auf 16,99 m verpasste Taylor, der vor wenigen Tagen bei der WM in London noch triumphiert hatte, aber sogar den Sieg. Der Freund von Österreichs Hürdensprinterin Beate Schrott wurde hinter Landsmann Will Clay (17,42 m) nur Zweiter. Wegen der Höhenlage galt Tignes als idealer Ort für Taylor, den 22- jährigen Rekord von Edwards zu brechen.

16:11 Uhr: +SNOWBOARD+

Gasser für einen weiteren Sportpreis nominiert! Nach ihrem Sieg bei den ESPY- Awards des US- TV- Senders ESPN wurde Anna Gasser für einen weiteren hochkarätigen Sportpreis nominiert. Die Kärntnerin, die am Mittwoch ihren 26. Geburtstag feierte, ist eine von zehn Athletinnen, die von der in New York ansässigen "Women's Sports Foundation" für die Wahl zur Sportlerin des Jahres auserkoren wurden.

Neben Gasser stehen Heather Bergsma (USA/Eisschnelllauf), Inna Deriglasowa (RUS/Fechten), Katie Ledecky (USA/Schwimmen), Tatyana McFadden (USA/Paralympics- Leichtathletik), Jewgenija Medwedewa (RUS/Eiskunstlauf), Becca Meyers (USA/Paralympics- Schwimmen), So Yeon- ryu (KOR/Golf), Mikaela Shiffrin (USA/Ski alpin) und Elaine Thompson (JAM/Leichtathletik) zur Wahl.

Die Entscheidung wird zu 50 Prozent aus einem Fan- Voting im Internet und zu 50 Prozent aus der Entscheidung des Komitees der Women's Sports Foundation zusammensetzt. Der Award wird am 18. Oktober 2017 im Rahmen einer Gala im "Cipriani Wall Street" an die Siegerin übergeben. Unter dem Link http://bit.ly/1h5Sl0r kann für Anna Gasser abgestimmt werden.

15:45 Uhr: +SCHACH+

Kasparow fährt bei Comeback erste Niederlage ein! Die russische Schach- Legende Garri Kasparow hat erstmals seit seiner vorübergehenden Rückkehr ans Brett ein Spiel verloren. Der 54- Jährige unterlag beim St. Louis Rapid & Blitz, einem Blitz- und Schnellschachturnier im US- Bundesstaat Missouri, seinem Landsmann Ian Nepomniatschtschi. Seit dem Auftaktspiel spielte der ehemalige Weltmeister ansonsten insgesamt fünf Mal unentschieden. Auf Twitter zeigte sich die Schach- Legende enttäuscht von dem Tag: "Ich habe seit zwölf Jahren nicht mehr ernsthaft Schach gespielt & ich habe in 15 Jahren nicht so viele Gelegenheiten versäumt wie heute!" Er bezeichnete sich als "zu demokratisch", weil er seine "guten Spielzüge gleichmäßig auf die drei Spiele verteilt" habe, anstatt sie zu bündeln.

14:54 Uhr: +RADSPORT+

Marcel Kittel wird Teamkollege von Haller bei Katjuscha! Der Kärntner Marco Haller erhält in seinem Radprofi- Team Katjuscha ab der kommenden Saison einen prominenten Teamkollegen. Der deutsche Sprinter Marcel Kittel wechselt vom belgischen Team Quick- Step zum Team mit Sitz in Genf. Der 29- Jährige, der bei der diesjährigen Tour de France fünf Etappensiege gefeiert hatte, unterschrieb bei Katjuscha einen Vertrag über zwei Jahre. "Wir sind sehr glücklich, Marcel in unserem Team zu haben. Er ist im Moment der beste Sprinter der Welt", sagte Team- Manager Jose Azevedo. "Ich freue mich absolut auf eine neue Herausforderung in neuen Farben. Für mich ist dieser Moment aufregend, denn mit diesem Schritt erhoffe ich mir natürlich auch neue Impulse", erklärte Kittel.

13:33 Uhr: +FUSSBALL+

Boateng verlässt Las Palmas!

Der deutsch- ghanaische Fußballprofi Kevin- Prince Boateng verlässt seinen Klub UD Las Palmas nach nur einem Jahr. Wie der spanische Erstligist am Mittwoch mitteilte, einigte der Verein sich mit dem 30- jährigen Mittelfeldspieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der Grund seien "unumkehrbare persönliche Motive" des Spielers.

Kevin- Prince Boateng, ein Halbbruder des deutschen Nationalspielers Jerome Boateng, hatte erst im Mai seinen Vertrag mit dem Klub auf der Ferieninsel Gran Canaria um drei Jahre verlängert. Er war in der vorigen Saison mit zehn Treffern der erfolgreichste Torschütze der Kanaren und hatte als ein Schlüsselspieler im Team gegolten. "Boateng wird seine Karriere an einem Ort fortsetzen, an dem er in der Nähe seiner Familie sein kann", teilte der Klub nun mit.

12:21 Uhr: +BASKETBALL+

Dukes Klosterneuburg holen Bosnier Edin Bavcic

Die Dukes aus Klosterneuburg haben sich weiter verstärkt. Der zehnfache Basketball- Meister verpflichtete den 2,10 m großen Bosnier Edin Bavcic gleich für fünf Jahre. Der 33- jährige Power Forward und Center war zuletzt bei Apollon Patras in Griechenland im Einsatz und zuvor in der Türkei, Deutschland, Slowenien, Italien und Frankreich engagiert.

"Wir freuen uns sehr über diese Topverpflichtung. Edin Bavcic wird unser junges Team mit seiner Erfahrung unterstützen und ist damit eine weitere wichtige Komponente in unserem Kader", verlautete Obmann Werner Sallomon über den ehemaligen bosnischen Nationalteamspieler.

08:37 Uhr: +TENNIS+

Thiem bezwingt Fognini und steht im Cincinnati- Achtelfinale

Dominic Thiem hat in der Nacht auf Mittwoch beim ATP- Masters- 1000- Turnier die erste Hürde gemeistert. Der bei dem mit 5,245 Millionen Dollar dotierten Event in Ohio als Nummer 3 gesetzte Niederösterreicher rang den Italiener und Kitzbühel- Halbfinalisten Fabio Fognini mit 6:3, 6:2 nieder.

21:04 Uhr: +TENNIS+

Mit Raonic fehlt schon siebenter Top- Ten- Mann in Cincinnati! Mit Milos Raonic (ATP 10) reihte sich ein weiterer Topspieler in die lange Liste von Absagen für das dieswöchige Masters- 1000- Turnier in Cincinnati ein. Der Kanadier sagte seine Teilnahme wegen einer Verletzung im linken Handgelenk ab. Die Verletzung sei nicht allzu gravierend, aber äußerst schmerzhaft, teilte der Halbfinalist von 2016 mit. Raonic ist nach Roger Federer, Stan Wawrinka, Andy Murray, Novak Djokovic, Marin Cilic und Kei Nishikori der siebente Top- 10- Spieler, der zwei Wochen vor den US Open verletzt fehlt. Vor Wochenfrist verlor er in Montreal sein Startspiel gegen Adrian Mannarino (ATP 36) in zwei Sätzen. Wawrinka und Djokovic haben ihre Saison vorzeitig beendet. Damit sind der topgesetzte Rafael Nadal, Dominic Thiem und Alexander Zverev die drei bestplatzierten Spieler im Bewerb.

19:45 Uhr: +SCHWIMMEN+

Langstreckenschwimmer erreicht Hamburg nach 620 Elbe- Kilometern! Nach 620 Kilometern ist der Chemnitzer Langstreckenschwimmer Joseph Heß in Hamburg angekommen. Der 30- Jährige war am 4. August in Bad Schandau in Sachsen gestartet, um die Elbe auf deutscher Seite in zwölf Tagesetappen zu durchschwimmen. Zu Mittag stieg er in der Hamburger Hafencity aus dem Wasser. Der Wirtschaftsingenieur hatte täglich zwischen 22 und 67 Kilometern zurückgelegt. Dabei konnten ihn Interessierte auf seiner Webseite "elbeschwimmer.com" per Live- Tracking verfolgen. Begleitet wurde er von seinem Vater sowie drei Freunden mit Motorboot und Kanu.

16:48 Uhr: +FUSSBALL+

Neymar engagiert sich für beeinträchtigte Menschen! Der brasilianische Fußball- Superstar Neymar hat sich gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport ausgesprochen. "Wir sind alle Kinder Gottes, egal was unsere Hautfarbe ist", sagte der 25- Jährige am Dienstag in Genf. Dort wurde er zum ersten Botschafter des Guten Willens für die Hilfsorganisation Handicap International ernannt. Die Organisation setzt sich für Menschen mit Behinderungen in armen Ländern ein und kämpft gegen Diskriminierung. Symbolisch schoss Neymar von einem zwölf Meter hohen Monument, einem Stuhl mit einem abgebrochenen Bein, einen Fußball in das Gelände der Vereinten Nationen in Genf. Das Monument "Broken Chair" - kaputter Stuhl - erinnert dort seit 20 Jahren an die Opfer von Landminen.

16:09 Uhr: +RADSPORT+

Froome- Edelhelfer Landa fährt ab 2018 für Movistar! Der spanische Radprofi Mikel Landa, ein Edelhelfer von Tour- de- France- Sieger Chris Froome, wird ab dem kommenden Jahr für Movistar fahren. Dies gab das spanische Team am Dienstag bekannt. Der 27- jährige Sky- Fahrer Landa hatte die diesjährige Tour auf Rang vier beendet. Der Baske wird bei Movistar eine Führungsrolle einnehmen.

15:48 Uhr: +TENNIS+

Wimbledon erhielt Darlehen über 175 Millionen Pfund! Die Organisatoren des Grand- Slam- Turniers in Wimbledon haben ein Darlehen in der Höhe von 175 Millionen Pfund (192,45 Mio. Euro) erhalten. Damit werde auch die verschließbare Dachkonstruktion auf Court Nummer eins für umgerechnet 78 Millionen Euro finanziert, teilte der All England Club mit. Damit verfügt Wimbledon dann ab dem Jahr 2019 über einen weiteren regensicheren Platz.

Bereits seit 2009 ist der 15.000 Zuschauer fassende Centre Court mit einem verschließbaren Dach ausgestattet, damit auch bei Schlechtwetter auf dem "heiligen Rasen" gespielt werden kann. Der Court Nummer eins wird nach dem Umbau rund 12.000 Zuschauern Platz bieten. Dazu werden im Zuge des "Masterplans" der Organisatoren auch noch zusätzliche Außenplätze gebaut. Das wichtigste Tennis- Turnier der Welt hat alleine im Vorjahr einen Gewinn von 33,2 Millionen Pfund (28,14 Mio. Euro) gemacht. Das Darlehen soll deshalb bis Ende Juli 2023 getilgt sein.

15:26 Uhr: +TENNIS+

Wawrinka zum zweiten Mal am Knie operiert! Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka ist zum zweiten Mal am Knie operiert worden. Der 32- Jährige hatte seine Saison nach seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon vorzeitig abgebrochen. Der amtierende US- Open- Sieger postete in den sozialen Medien ein Foto von sich im Krankenbett und bedankte sich bei den Ärzten und seinen Fans für die Unterstützung "in dieser harten Zeit". Das sei nicht der Platz, wo er sein wolle, aber die zweite Operation sei gut verlaufen, schrieb Wawrinka. "Ich kann nun mit der Vorbereitung beginnen. Wir sehen uns 2018."

13:29 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg- Keeper Walke für EL- Hinspiel in Rumänien fraglich

Stammtorhüter Alexander Walke wird die Reise zum Play- off- Hinspiel von Meister Red Bull Salzburg bei Viitorul Constanta am Mittwoch antreten. Der Einsatz des 34- jährigen Deutschen am Donnerstagabend (20.45 Uhr) ist nach seiner vergangene Woche erlittenen Fingerluxation samt Rissquetschwunde aber fraglich, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt. Verzichten müssen die Salzburger in Rumänien weiterhin auf die Langzeitverletzten Samuel Tetteh (Knieverletzung) und David Atanga (Mittelfußbruch). Dazu gesellte sich auch Linksverteidiger Stefan Stangl. Der 25- Jährige, der im Juni auch im ÖFB- Kader für das WM- Qualifikationsspiel in Irland (1:1) gestanden war, zog sich im Training zum wiederholten Mal eine Muskelverletzung zu und fällt laut Klubangaben mehrere Wochen aus.

13:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Kenia will WM 2023 austragen - Auch Spanien hofft

Beim Empfang der von der London- WM zurückgekehrten Athleten hat Kenias Sportminister Hassan Wairo in Nairobi erklärt, dann man als erstes afrikanisches Land gerne 2023 die Leichtathletik- Weltmeisterschaften ausrichten möchte. Auch Spanien hat Interesse an der WM in sechs Jahren. Die Welttitelkämpfe 2019 werden in Doha/Katar, jene 2021 in Eugene/USA ausgetragen.

13:12 Uhr: +FUSSBALL+

Deutsche Liga auf Rekordkurs: Bisher 470 Mio. für Transfers

Die deutsche Bundesliga steuert bei den Transferausgaben auf Rekordkurs, hält sich im Vergleich zu anderen europäischen Topligen aber zurück. Nach Berechnungen der Deutschen Presse- Agentur gaben die 18 Klubs bisher ohne die Gebühren für Leihspieler rund 470 Millionen Euro für insgesamt über 120 Neuzugänge aus. Damit könnte bis zum Ende der Wechselfrist am 31. August die historische Bestmarke aus dem vergangenen Sommer übertroffen werden. Damals war erstmals über eine halbe Milliarde Euro (512,59 Millionen Euro) in neue Spieler investiert worden.

12:20 Uhr: +MOTORRAD+

High- Speed- Crash von Walkner zum Auftakt der Atacama Rallye

KTM- Werkspilot Matthias Walkner ist am Montag mit einem achten Platz auf der ersten Etappe in die zur WM zählende Atacama Rallye in Chile gestartet. Der 30- jährige Salzburger war glücklich, das Ziel erreicht zu haben, hatte er doch einen High- Speed- Crash unverletzt überstanden. Walkner war mit hohem Tempo über eine Felskante spektakulär in ein ausgetrocknetes, tiefes Bachbett gekracht. "Bei Kilometer 170 war eine Schikane nicht im Roadbook eingezeichnet. An dieser Stelle war eine hohe Steinstufe, über die bin ich in das Bachbett hineingekracht. Zum Glück habe ich mir nicht wehgetan. Das größere Problem war aber, das Motorrad über die fast senkrechte Böschung wieder aus diesem Graben rauszubringen", erklärte Walkner, dass er vor allem beim Bergen seines Zweirads Zeit eingebüßt hatte.

12:01 Uhr: +BASKETBALL+

NBA- Saison startet am 17. Oktober mit zwei Knüllern

Die neue Saison der National Basketball Association (NBA) beginnt am 17. Oktober (Ortszeit) mit zwei echten Schlagerpaarungen: Zunächst empfängt Vizemeister Cleveland Cavaliers den Rekordmeister Boston Celtics, ehe zweieinhalb Stunden später das Heimspiel von Titelverteidiger Golden State Warriors gegen die Houston Rockets steigt, wie die NBA am Montag mitteilte. Für den Wiener Jakob Pöltl geht es erst in der Nacht auf 20. Oktober los. Da empfangen seine Toronto Raptors die Chicago Bulls.

11:06 Uhr: +TENNIS+

Ferrero kündigt weitere Zusammenarbeit mit Alexander Zverev an

Der frühere Weltranglisten- Erste Juan Carlos Ferrero wird beim Auftritt von Alexander Zverev in Cincinnati in dieser Woche fehlen, will den aufstrebenden deutschen Tennisspieler aber bis zum Ende der Saison mitbetreuen. Seit der 37- Jährige zum Team gehört, feierte Zverev zehn Siege in Serie und gewann die Turniere in Washington und Montreal. "Ich denke, er ist sehr erwachsen. Vielleicht ist das der Unterschied zu den Spielern seiner Generation", sagte Ferrero und sieht weiteres Potenzial: "Er kann sich mental und in seiner Technik weiter verbessern, zum Beispiel bei den Volleys oder seinen Netzangriffen." Von der Trainingsmoral des 20- Jährigen zeigte sich Ferrero beeindruckt. "Ich war schockiert von seiner Disziplin und seiner Hingabe für das Spiel", sagte der frühere French- Open- Sieger.

10:38 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

ÖVV- Duos bei EM in Lettland um erneute Überraschung

Zwei Wochen nach den Weltmeisterschaften in Wien geht es im Beach- Volleyball diese Woche um EM- Medaillen. Für das Turnier von Mittwoch bis Sonntag in Jürmala in Lettland sind sechs österreichische Paare qualifiziert, davon vier bei den Herren. Da Vize- Weltmeister Clemens Doppler seine Teilnahme wegen der Schonung seiner Knie absagen musste, sind die ÖVV- Medaillenchancen doch deutlich geringer.

07:34 Uhr: +FUSSBALL+

Feghouli von Arnautovic- Klub West Ham zu Galatasaray

ÖFB- Star Marko Arnautovic hat bei West Ham United einen Mitspieler und möglichen Konkurrenten um Einsatzzeit verloren. Sofiane Feghouli wechselte vom Premier- League- Klub zum türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul, wo er einen Fünf- Jahres- Vertrag unterschrieb. Die Ablösesumme für den Franzosen beträgt 4,25 Millionen Euro, informierte Galatasaray am Montagabend in einer Aussendung.