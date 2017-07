Sprint- Star Usain Bolt nimmt für WM Fahrt auf

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

07:46 +LEICHTATHLETIK+

Usain Bolt nimmt für WM Fahrt auf

Sprintstar Usain Bolt hat sich beim Diamond League Meeting in Monaco für seine WM- Abschiedsvorstellung in London warmgelaufen. Der achtfache Olympiasieger aus Jamaika gewann am Freitag über 100 m in 9,95 Sekunden und blieb dabei erstmals in diesem Sommer unter der Zehn- Sekunden- Marke. Damit feierte Bolt eine gelungene WM- Generalprobe. Bei den Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. August wird der 30- Jährige über 100 m und in der Staffel starten. Danach will er seine Karriere beenden.

Foto: AP

22:58 Uhr: +RALLYE+

Neubauer führt bei Rallye Weiz vor Baumschlager! Hermann Neubauer geht als Führender in den Schlusstag der zur Staatsmeisterschaft zählenden Rallye Weiz. In seinem Ford Fiesta lag der Titelverteidiger nach sechs Sonderprüfungen am Freitagabend 8,5 Sekunden vor Raimund Baumschlager (VW Polo) bzw. eine Minute vor Niki Mayr- Melnhof (Ford Fiesta). Am Samstag geht der Staatsmeisterschaftslauf nach weiteren acht Prüfungen zu Ende.

22:00 Uhr: +GOLF+

Wiesberger schafft Cut bei den British Open! Bernd Wiesberger hat bei den 146. British Open im Royal Birkdale Golf Club den Cut geschafft. Der 31- jährige Burgenländer spielte am Freitag eine schwache 75er- Runde, qualifizierte sich mit insgesamt vier über Par aber doch noch locker für das Wochenende. Damit hat Wiesberger die Chance, sein bisher bestes British- Open- Resultat (64.) von 2013 zu verbessern.

20:37 Uhr: +KANU+

Oschmautz gewinnt Gold bei Junioren- WM! Felix Oschmautz hat am Freitag bei der Junioren- WM in Bratislava den Weltmeistertitel im Kajak- Einer gewonnen. "Mir fällt ein großer Stein vom Herzen", freute sich der 18- Jährige. Ebenfalls im Kajak- Einer holte sich Mario Leitner nach seinem Junioren- WM- Titel 2014 mit Silber in der U23 seine zweite WM- Medaille.

20:12 Uhr: +GOLF+

Schock für Open- Champion: Diebe brachen in Stensons Haus ein! Der amtierende British- Open- Champion Henrik Stenson musste vor seiner zweiten Runde im Royal Birkdale Golf Club erst einmal einen kleinen Schock verkraften. In seinem angemieteten Haus in der Nähe von Southport wurde eingebrochen. Uhren, elektronische Geräte und seine komplette Kleidung für die gesamte Woche hätten die Diebe mitgenommen, erklärte der Schwede am Freitag. Glücklicherweise sei seine Familie zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen. Was die Einbrecher aber nicht erbeuten konnten, ist die Claret Jug. Die silberne Trophäe der British Open hatte Stenson bereits am Montag an den Veranstalter zurückgegeben.

18:53 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz holt Innenverteidiger Luan von Liefering! Einen Tag nach dem Aufstieg in die dritte Quali- Runde der Europa League bzw. zwei Tage vor dem Start der Bundesliga hat sich Sturm Graz mit dem brasilianischen Innenverteidiger Luan von Zweitligist Liefering verstärkt. Wie die Steirer am Freitag bekannt gaben, erhält der 21- Jährige einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres. "Luan ist ein hochtalentierter Spieler, den wir bereits seit Sommer 2016 intensiv diskutiert und beobachtet haben", erklärte Sturms Sportdirektor Günter Kreissl. "Aufgrund der momentanen Situation in der Innenverteidigung, aber vor allem auch perspektivisch gesehen, bin ich sehr glücklich, dass wir einen dermaßen interessanten jungen Spieler verpflichten konnten."

16:54 Uhr: +TENNIS+

Nastase für 3 Jahre für ITF- Funktionen gesperrt! Der rumänische Fed- Cup- Kapitän, der frühere Star Ilie Nastase, ist wegen der Vorfälle beim Fed Cup im vergangenen April zwischen Rumänien und Großbritannien bis Ende 2020 von offiziellen Tätigkeiten bei ITF- Teambewerben gesperrt worden. Zudem darf der 71- Jährige bis Ende 2018 keinem ITF- Teambewerb auch nur als Zuschauer beiwohnen. Nastase hatte sich u.a. "äußerst unangemessen und rassistisch" zum ungeborenen Baby von Serena Williams ausgedrückt und mit unrühmlichen Aussagen "sexueller Natur" gegenüber Anne Keothavong, der Kapitänin des britischen Teams, entsetzt. Weiters wurden missbräuchliche und drohende Aussagen gegenüber einem akkreditierten Pressevertreter und weitere böse Kommentare zu Offiziellen und Mitgliedern des britischen Teams aufgelistet.

Ilie Nastase Foto: Associated Press

16:01 Uhr: +MOTORSPORT+

Regeländerung in der DTM sorgt für Verwirrung! Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hat mit einer erneuten Regeländerung für Verwirrung unter Teams und Fahrern im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gesorgt. Bereits zum dritten Mal innerhalb der gerade laufenden DTM- Saison gab der DMSB am Freitag eine Modifikation der ohnehin umstrittenen Performance- Gewichte bekannt. Alle 18 DTM- Piloten hatten sich zuvor unisono einen Verzicht auf die Gewichte gewünscht, die für Ausgeglichenheit unter den Herstellern sorgen sollen. Unmittelbar vor den Saisonläufen neun und zehn am Wochenende in Moskau sorgte diese erneute Änderung auch bei DTM- Chef Gerhard Berger für Unmut. Der Tiroler hatte sich ebenfalls die Abschaffung der Perfomance- Gewichte gewünscht.

15:41 Uhr: +HANDBALL+

Teamspielerin Bösch von Leipzig nach Rödertal! Teamspielerin Tamara Bösch wechselt innerhalb der deutschen Bundesliga von HC Leipzig zum im sächsischen Großröhrsdorf nahe Dresden beheimateten HC Rödertal. Die 28- jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Die Leipzigerinnen meldeten Insolvenz an und mussten absteigen, Rödertal rutschte dadurch in die 1. Bundesliga. Die Saison beginnt am 3. September mit dem deutschen Cup. "Mir lagen einige Angebote aus der ersten deutschen Liga vor, aber auch aus Frankreich und Norwegen. Rödertal hat sich da rasch herauskristallisiert", erklärte Bösch und gab den "Klassenerhalt" als Ziel aus.

15:00 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus Turin holt Italiens Top- Talent Federico Bernardeschi! Champions- League- Finalist Juventus Turin hat seinen Wunschspieler verpflichtet. Von Ligakonkurrent Fiorentina wechselt Federico Bernardeschi zum italienischen Serienmeister. Bernardeschi gilt als eines der größten Talente im italienischen Fußball im Moment. Der 23- jährige Teamspieler erhält in Turin einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme soll bei 40 Millionen Euro liegen. Zuvor hatte Juve bereits Douglas Costa von Bayern München mit Kaufoption ausgeliehen und Mattia De Sciglio von Ligarivale AC Milan geholt.

Foto: GEPA

14:29 Uhr: +FUSSBALL+

Erster "Clasico" in Spaniens Liga am 20. Dezember! Der spanische Meister Real Madrid trifft in der Primera Division erst kurz vor Weihnachten im "Clasico" auf seinen ewigen Rivalen FC Barcelona. Wie die Auslosung für die Saison 2017/18 am Freitag ergab, spielt der Titelverteidiger mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo am 20. Dezember in Madrid gegen den Cupsieger der vergangenen Saison. Der Clasico der Rückrunde wird am 6. Mai 2018 im Camp Nou in Szene gehen. Beide Spitzenklubs starten mit lösbaren Aufgaben in die Saison. Champions- League- Sieger Real tritt am Wochenende 19./20. August auswärts bei Deportivo La Coruna an, "Barca" empfängt Betis Sevilla. Der spanische Fußballverband (RFEF) hatte die Auslosung nach der Festnahme seines Präsidenten Angel Maria Villar um einen Tag verschoben. Sie war ursprünglich für Donnerstag angesetzt gewesen. Villar war am Dienstag ebenso wie sein Sohn Gorka und andere Top- Funktionäre wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden.

12:55 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm- Gegner Fenerbahce holt Chiles Internationalen Isla! Sturms kommender Europa- League- Gegner Fenerbahce Istanbul hat sich mit dem chilenischen Internationalen Mauricio Isla verstärkt. Wie der türkische Spitzenklub am Freitag bekannt gab, erhält der Rechtsverteidiger einen Vertrag über drei Jahre. Isla spielte zuletzt für Cagliari in der italienischen Serie A. Für Chile stritt der 29- Jährige bisher 95 Länderspiele.

Foto: AFP

12:47 Uhr: +FUSSBALL+

Austria bestreitet EL- Rückspiel gegen Limassol am 2. August

Die Wiener Austria wird das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen AEL Limassol am 2. August bestreiten. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) im Antonis- Papadopoulos- Stadion von Larnaka. AEL trägt dort seine internationalen Heimspiele aus. Das Hinspiel gegen die Zyprioten findet am kommenden Donnerstagabend (21.05 Uhr) im Wiener Ernst- Happel- Stadion statt.

12:39 Uhr: +FUSSBALL+

Hajduk Split für Verhalten seiner Fans bestraft

Die Europäische Fußball- Union (UFA) hat den kroatischen Klub Hajduk Split wegen des "rassistischen Verhaltens seiner Fans" am 13. Juli in der Europa- League- Qualifikation gegen Lewski Sofia bestraft. Die UEFA verhängte laut Mitteilung vom Freitag eine Geldstrafe von 55.000 Euro, zudem muss Hajduk das nächste Spiel vor leeren Rängen bestreiten.

12:25 Uhr: +FUSSBALL+

Sportgericht bestätigt zweijährige Sperre von Eremenko

Der finnische Profi Roman Eremenko bleibt nach dem Nachweis von Kokain bei einem Dopingtest nach dem Champions- League- Spiel seines Klubs CSKA Moskau gegen Bayer Leverkusen im September 2016 für zwei Jahre gesperrt. Das oberste Sportgericht in Lausanne bestätigte laut einer Mitteilung vom Freitag die von der UEFA verhängte Strafe, die seit dem 6. Oktober 2016 läuft.

11:27 Uhr: +FECHTEN+

Olivia Wohlgemuth verliert bei WM in Runde der letzten 64

Für Florettfechterin Olivia Wohlgemuth ist am Freitag bei den Weltmeisterschaften in Leipzig in der Runde der letzten 64 das Aus gekommen. Die WM- Elfte vom AFC Salzburg, die in der Vorrunde vier ihrer sechs Gefechte gewonnen hatte, scheiterte in der ersten Phase der Direktausscheidung mit 14:15 an der höher eingestuften Polin Julia Walczyk.

10:26 Uhr: +FUSSBALL+

SKN St. Pölten holt Dominik Hofbauer zurück

Mittelfeldspieler Dominik Hofbauer ist unmittelbar vor Saisonbeginn zum Fußball- Bundesligisten SKN St. Pölten zurückgekehrt. Der 26- Jährige spielte zuletzt eine Saison in Polen für Arka Gdynia. Er ist der achte Neuzugang der Niederösterreicher, er unterschrieb laut Angaben des Klubs einen Dreijahresvertrag. Bei zwei vorangegangenen Engagements hat er bisher 83 Spiele für St. Pölten absolviert.

09:48 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg- Heimspiel gegen Rijeka wird vorverlegt

Salzburgs Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Rijeka wird am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr angepfiffen. Die Partie in der Red- Bull- Arena wurde laut Angaben des Meisters nach Absprache mit der UEFA und dem TV- Partner ORF vorverlegt, da Österreichs Frauen- Nationalteam bei der EM am selben Tag am Abend (20.45 Uhr) im Einsatz ist. Das Rückspiel wird am 2. August (Mittwoch) im Rujevica Stadion von Rijeka um 20.45 Uhr angepfiffen. Der Aufsteiger steht im Play- off der Qualifikation zur Königsklasse.

09:02 Uhr: +FUSSBALL+

Mexiko und Jamaika komplettieren Gold- Cup- Halbfinale

Mexikos Nationalmannschaft hat beim Gold Cup in den USA das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger gewann sein Viertelfinale am Donnerstag (Ortszeit) gegen Honduras mit 1:0 (1:0). Mittelfeldspieler Rodolfo Pizarro erzielte den letztendlich entscheidenden Treffer bereits in der vierten Spielminute. Gegner Mexikos in der Vorschlussrunde ist am Sonntag in Pasadena Jamaika. Die Auswahl von der Karibikinsel besiegte Kanada mit 2:1 (1:0). Shaun Francis sorgte nach nur sechs Minuten für die Führung Jamaikas, Romario Williams erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0 (50.). Nur elf Minuten später konnte Kanadas David Junior Hoilett den Rückstand verkürzen, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Im ersten Halbfinale treffen am Samstag in Dallas Gastgeber USA und Costa Rica aufeinander.

Foto: AP