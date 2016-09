Spielunterbrechung: Pyro- Skandal bei Tiroler Derby

Wattens hat zum Abschluss der 12. Runde in der Ersten Liga am Freitag auch das zweite Tiroler Derby in dieser Saison für sich entschieden. Der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 (2:1) gegen Wacker Innsbruck durch. Damit überholten die Wattener den Lokalrivalen in der Tabelle und sind mit 14 Punkten Siebenter. In der zweiten Hälfte kam es zu einen unschönen Zwischenfall. In der 61. Minute musste die Partie unterbrochen werden, da ein pyrotechnischer Gegenstand auf den Rasen flog.