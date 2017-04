Spielfilm des historischen Spiels Real vs. Bayern

In der Tat gab es vor allem nach den ersten 45 Minuten viele Szenen und vor allem Entscheidungen von Schiedsrichter Viktor Kassai (Ungarn), die für Gesprächsstoff sorgten. Ein Rückblick:

1. bis 45. Minute: Der FC Bayern beginnt überraschend mit den angeschlagenen Mats Hummels und Jerome Boateng. Bereits in der 6. Minute gibt es Gelb für Arturo Vidal nach einem Foul an Isco. Das 0:0 zur Pause ist schmeichelhaft. Real Madrid hat nach einer guten Anfangsphase der Münchner und einer Doppelchance durch Thiago und Arjen Robben (9.) Chancen genug, um deutlich in Führung zu gehen.

53.: 1:0 für die Bayern. Robert Lewandowski trifft per Foulelfmeter, nachdem Arjen Robben über das ausgestreckte Bein von Casemiro gefallen war. Eine (zweite) Gelbe Karte für das Foul erhält Casemiro nicht.

66.: Boateng passt lang auf Lewandowski, der geht auf und davon - wird aber wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Pech für die Bayern.

70.: Xabi Alonso bekommt Gelb nach einem Foul an Isco.

71.: Douglas Costa kommt für Franck Ribéry.

76.: Thomas Müller kommt für Alonso - und verliert Augenblicke später den Ball an Casemiro, dessen Flanke Cristiano Ronaldo zum Ausgleich einköpft. 1:1.

78.: Das 2:1 für die Bayern: Müller legt mit der Brust auf Lewandowski ab, Sergio Ramos aber geht dazwischen und bugsiert den Ball ins eigene Tor. Schiedsrichter Kassai übersieht die Abseitsstellungen von Müller und Lewandowski.

80.: Casemiro holt Robben erneut von den Beinen, darf aber trotzdem weiterspielen. Fehlentscheidung.

84.: Vidal, der sich nach seiner frühen Gelben Karte permanent am Rande eines Platzverweises bewegt hat, grätscht gegen Marco Asensio - und trifft ausnahmsweise mal den Ball. Kassai zeigt dem Chilenen dennoch Gelb- Rot.

88. Joshua Kimmich kommt für Lewandowski - aus taktischen gründen, wie Trainer Carlo Ancelotti später erklären wird. Das bedeutet: Hummels und Boateng, die zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr rund laufen, müssen durchhalten. Sie tun es - eine bemerkenswerte Leistung.

105.: Trotz Unterzahl der Münchner geht es zunächst hin und her - dann spielt Ramos auf Ronaldo, der steht frei vor Manuel Neuer und erzielt den Ausgleich - 2:2. Dass Ronaldo deutlich im Abseits stand, übersehen Kassai und dessen Assistenten.

110.: Der Knockout: Nach toller Vorarbeit von Marcelo erzielt Ronaldo das 3:2, es ist sein 100. Treffer in der Champions League. Erneut steht Ronaldo im Abseits, erneut wird die Szene nicht abgepfiffen. Kurz vor dem Gegentreffer erleidet Neuer eine Fraktur im linken Fuß. Er spielt weiter, danach aber teilen die Bayern mit: Saisonaus, acht Wochen Pause.

112.: Asensio erzielt das 4:2 für Real.

120.: Schlusspfiff.