Spielberg hat gewählt: Sie ist Miss Grand Prix '17

Die acht Kandidatinnen für das Finale waren in den Vorwahl- Runden in ganz Österreich ausgewählt worden. Für die Endrunde in der "Verrückten Burg" in Spielberg gewann Organisator Robert Neumann neben Götschl auch wieder Tänzer Willi Gabalier sowie Walter Schachner für die Jury. Außerdem entschieden auch Silvia Reisinger, die Miss Grand Prix 2016, Golf- Profi Eva Steinberger sowie Christoph Ammann, Spielbergs Sicherheits- Chef, mit, wer die Schönste ist.

Bikini, Abendkleid, Dirndl

Die Missen präsentierten sich in drei Outfits: im schwarzen Abendkleid, im Bikini sowie im Dirndl. Reiner überzeugte in allen drei Durchgängen deutlich und bekam stets von allen Jury- Mitgliedern die Höchstwertung. Der zweite Platz ging an die 21- jährige Karolini Silva, die mit ihren brasilianischen Wurzeln exotischen Flair auf die Bühne brachte. Auf den dritten Platz schaffte es die 23- jährige Maria Koletnik, die aus Kärnten kommt, aber in Wien lebt und sich von Freundinnen zur Teilnahme hatte überreden lassen.