Spiel gedreht! Thiem fightet sich in Runde zwei

Es war die erwartet schwere Auftaktpartie für Dominic Thiem bei den US Open. Der Weltranglisten- Zehnte hatte am Dienstagabend (Ortszeit) in Flushing Meadows allerdings weit mehr Mühe als ihm lieb war. Thiem lag gegen den zuletzt starken Australier John Millman schon mit 1:2 in Sätzen zurück, ehe er nach 3:05 Stunden noch mit einem 6:3, 2:6, 5:7, 6:4, 6:3 in die zweite Runde einzog.