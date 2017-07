Spektakulärer Neuzugang! Wattens holt Juve- Talent

Den Tirolern ist also ein echter Transfer- Coup gelungen! Pellizzari erhält bei Wattens einen Leihvertrag bis Saisonende, danach besteht die Option auf Verlängerung. Der 20- Jährige absolvierte die Nachwuchsschule von Juventus Turin und stieg am Donnerstag ins Mannschaftstraining bei Wattens ein.

"Stefano ist ein Spieler mit Qualität und Potenzial. Er ist in der Verteidigung auf mehreren Positionen einsetzbar und will sich bei der WSG beweisen. Stefano zeichnet ein hohes Maß an taktischer Kreativität aus", betont Sportdirektor Stefan Köck.

Das Engagement von Pellizzari ist laut Wattens dem Nahverhältnis von Präsidentin Diana Langes- Swarovski zur Agnelli- Familie, Mehrheitseigentümer des italienischen Traditionsvereins Juventus Turin, zu verdanken. Der 20- Jähirge spielte in der Nachwuchsakademie von Juventus und in der Primavera. Zusätzlich sammelte er auch Erfahrung in der UEFA Youth League. Zuletzt war der Verteidiger den italienischen Drittligisten Carrarese verliehen.