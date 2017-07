Spanien und England werden Favoritenrollen gerecht

In der 18- Uhr- Partie behielten die Spanierinnen, im iberischen Derby, verdient die Oberhand. Bereits zur Pause war der Endstand von 2:0 hergestellt. Die Spanierinnen waren in allen Belangen überlegen. Die Treffer durch Vicky Losada (23. Minute) und Amanda Sampedro (42. Minute) waren die klare Folge. Es wäre, bei mehr Zielstrebigkeit, ein deutlich höherer Sieg für das spanische Frauen- Team möglich gewesen. Die Portugiesinnen mussten den Klassenunterschied am Ende anerkennen.

England souverän

Noch klarer machten es die Engländerinnen. Sie führten zur Halbzeit sogar schon mit 3:0 gegen Schottland. Zwar versuchten die Schottinnen mutig zu beginnen, wurden jedoch durch den schnellen Treffer durch Jodie Taylor (11. Minute) aus dem Konzept geworfen. In der Folge spielten die Engländerinnen ihre technische Überlegenheit aus. Nach 26 Minuten erhöhte Jodie Taylor auf 2:0, Ellen White gelang das 3:0 (32. Minute). Nach dem Seitenwechsel ging es im gleichen Stil weiter. Taylor sorgte mit ihrem dritten Treffer (53. Minute) dafür, dass die Schottinnen jeglicher Illusionen beraubt wurden. In der Schlussphase schraubte Jordan Nobbs mit ihrem Treffer (87. Minute) noch auf 5:0 für die souveränen Engländerinnen. Toni Duggan traf quasi mit dem Schlusspfiff sogar noch zum 6:0. Es war der bisher höchste Sieg bei dieser Europameisterschaft.