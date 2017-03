S.O.S! Jetzt könnte es im ÖFB- Tor knallern

Das 5- Sterne- Hotel Palais Hansen Kempinski Vienna, in dem Österreichs Team in Zukunft logiert und in dem im November 2014 im Zuge von Brasiliens Gastspiel in Wien Neymar, David Luiz und Co. genächtigt hatten, ist am Dienstag jener Ort, an dem Teamchef Marcel Koller seinen Kader für das WM- Qualifikationsspiel gegen Moldawien (24. 3., Wien) und das Testspiel gegen Finnland (28. 3., Innsbruck) bekannt gibt.