Sorge um Ski- Cross- Ass: Bleibende Schäden möglich

Die 29- jährige Holmlund ist zweifache Gesamtsiegerin im Ski- Cross- Weltcup, 2014 hat die WM- Dritte von 2011 in Sotschi Olympia- Bronze gewonnen. Vergangenen Samstag war die in der Disziplinen- Wertung auf Platz zwei liegende Schwedin im Montafon Weltcup- Fünfte geworden, ehe sie sich beim Training für den aktuellen Bewerb in Südtirol bei dem Sturz schwer am Kopf verletzte.

Bei der Schwedin waren zunächst Hirnblutungen festgestellt worden. Später wurde diagnostiziert, dass ihr Hirn angeschwollen sei. Zudem habe sie massive Gesichtsverletzungen erlitten.