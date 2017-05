So reagiert Sturm- Coach Foda auf die Fan- Kritik

Mit einem Sieg gegen den WAC am Sonntag könnten sich die "Blackies" sogar zum Vizemeister küren. Dennoch sind die Sturm- Fans nicht ganz zufrieden mit Trainer Franco Foda und verliehen mit einem Transparent während dem Spiel gegen die Admira ihrem Ärger Ausdruck. Darauf stand geschrieben: "Trotz erfolgreicher Saison laufen Talente und Fans davon! Findet den Fehler!" Der Buchstabe F in schwarz- rot- gold gefärbt war eindeutig als Seitenhieb gegen den deutschen Trainer Foda zu verstehen.

"Ich habe das Transparent während des Spiels nicht gelesen, weil ich mich da mit anderen Dingen beschäftige, da bin ich fokussiert auf meine Mannschaft. Heute hab ich zwar kurz drübergelesen, aber mit diesen Dingen muss man als Trainer leben", so Foda zur Causa und stellte klar: "Diese Dinge sind aber nicht wahrheitsgetreu. Zudem ist noch nie ein junger Spieler von uns weggegangen, der keine hohe Ablöse eingebracht hat."

Und auch von Geschäftsführer Günter Kreissl bekam Foda Rückendeckung: "Wir sind eine Gruppe, die versucht, das Bestmögliche für den Verein herauszuholen. Von daher ist es nie erfreulich, wenn jemand von uns - auch zu einem unpassenden Zeitpunkt - in der Kritik steht." Der 43- jährige Wiener kann dem Unmut der Fans nicht ganz nachvollziehen: "In einer Phase, in der sich der Verein grundsätzlich in einer sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Saison befindet, verwundert der Zeitpunkt ein wenig."