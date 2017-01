So cool feierten Arnautovic, Messi & Co. Silvester

Das sind Bilder! Da kann man ja richtig neidisch werden, wenn man Lionel Messi mit Frau und Kindern im Pool oder Neymar mit Kumpels am Strand sieht. Ja, die beiden Barcelona- Stars haben sich zu Silvester die Sonne aufs Bäuchlein scheinen lassen. Eine Woche Urlaub - am 8. Jänner müssen die Katalanen in der Liga gegen Villarreal eh wieder ran.

Im Gegensatz zu Nico Rosberg. Nachdem der Formel- 1-Weltmeister Anfang Dezember seinen Rücktritt erklärt hatte, gab’s Dauerstress. Positiven. Betriebsbesuche, Ehrungen, Interviews, Sportlerbälle und andere Mercedes- Feiern - Zeit zum Ausschlafen hat der 31- Jährige aber jetzt genug. Im Urlaub auf Ibiza. Dort verbrachte Rosberg mit Frau, Tochter und Hund Bailey Neujahr.

Während Lewis Hamilton auf Skiern stand. Ob Lindsey Vonn auch heuer wieder mit von der Partie war? Zumindest gab es keine heißen Flirtbilder wie im letzten Jahr, ist die US- Amerikanerin ja seit gut einem Monat mit dem Ex- Footballprofi Kenan Smith liiert.

Mit einer "kleinen" Runde rutschte Marko Arnautovic ins neue Jahr. Feier mit Familie, Freunden und Silvesterkrachern - "eh kloa". Während Michi Kirchgasser mit Ehemann Sebastian schick herausgeputzt Walzer tanzte.

Vera Lischka, Kronen Zeitung