Snowboard- Beauty Anna Gasser mit Sieg- Dreierpack

Anna Gasser ist derzeit das Maß aller Dinge im Big- Air- Weltcup. Die Kärntner Snowboarderin gewann am Samstag nach Erfolgen in Mailand und Pyeongchang auch auf der Sprunganlage in Mönchengladbach souverän. Gasser setzte sich im Finale mit 184 Punkten vor der Britin Katie Ormerod (158,50) und der Japanerin Miyabi Onitsuka (146,00) durch und liegt damit auch in der Gesamtwertung überlegen voran.