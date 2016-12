Slalom nicht live gezeigt: So argumentiert der ORF

Marcel Hirscher hatte es als "Wahnsinn" bezeichnet, dass der ORF den zweiten Slalom- Durchgang am 22. Dezember in Madonna nicht live übertragen hatte. Damit war er nicht allein. Auch auf Facebook gingen die Wogen hoch. Der ORF rechtfertigte die Entscheidung ebendort mit dem "programmlichen Alleinstellungs- Highlight" des "Landkrimis", der anstelle des Slaloms am "Einser" lief. (Im Video oben der leicht satirische Sport- Jahresrückblick, in dem auch Hirscher eine Rolle spielt.)