Ski- Tüfteln: "Marcel hat mit Blödsinn angefangen"

Jeder Tag ist anders, ja schon jeder Lauf. Weil sich die Bedingungen ändern, der Schnee, das Wetter. "Ich schau schon öfter den Wetterbericht an, als ich mit meiner Frau telefoniere", gesteht der Riesentorlauf- Spezialist. Und dabei geht es erst in zwei Wochen richtig los. "Ja", nickt der 33- Jährige, "wir tüfteln extrem. Ich hab’s dem Marcel eh selber gesagt: Er hat mit dem Blödsinn angefangen - und jetzt tun wir alle so."

Marcel Hirscher - das Maß aller Ski- Dinge. Auch beim Training am Pitztaler Gletscher. "Er fährt gut, eh klar", sagt Schörgi. Nachsatz: "Aber nicht immer." Das nährt beim Salzburger die Hoffnung, die neue Saison könnte in Sölden da weitergehen, wo sie im März aufgehört hat. Zweiter und Sechster in Kranjska Gora, Vierter in St. Moritz. "Was ich da mitnehmen konnte? Gar nichts. Außer Selbstvertrauen." Und ein paar hilfreiche Setup- Infos.

