Ski- Fan Roger Federer wieder einstellig

Die einzige Veränderung in den Top Ten der Tennis- Herren ist unmittelbar hinter dem weiterhin achtplatzierten Dominic Thiem geschehen. Roger Federer, der sich am Sonntag die WM- Abfahrt in St. Moritz nicht entgehen ließ, überholte in der am Montag veröffentlichte Weltrangliste Gael Monfils und ist nun als Neunter wieder einstellig. Sonst gab es weder bei den Herren noch bei den Damen Verschiebungen.