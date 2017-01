Skeleton- Ass Flock holt in Winterberg EM- Silber

Skeleton- Ass Janine Flock hat bei den Europameisterschaften in Winterberg am Sonntag Silber geholt. Die Titelverteidigerin musste sich lediglich der deutschen Premierengewinnerin Jacqueline Lölling um 16/100 Sekunden geschlagen geben, die Entscheidung fiel aufgrund starken Schneefalls in nur einem Lauf.