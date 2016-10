Skandal! Spanien- Kicker filmten sich beim Sex

Eibar zeigt in der heurigen Saison bisher groß auf. Elf Punkte nach sieben Spielen bedeuten Platz acht in der Tabelle. Diesen Erfolg wollten Antonio Luna und Sergi Enrich anscheinend ganz besonders "feiern". Zusammen mit einer Dame vergnügten sich die Männer bei einem Dreier im Bett und filmten sich dabei. Seit kurzer Zeit befindet sich ein Video davon im Netz und verbreitet sich rasend schnell.

Sergi Enrich (links) Foto: APA/AFP/ANDER GILLENEA

"Wir bedauern zutiefst, dass eine Indiskretion, für die wir nicht verantwortlich sind, zur Veröffentlichung dieser Bilder geführt hat, ohne unser Wissen, geschweige denn unsere Zustimmung", so die Kicker, denen nun eine saftige Strafe des Vereins droht. Nach ihrer "Sexkapade" gaben sich die Eibar- Spieler kleinlaut: "Wir würden gerne betonen, dass wir als Spieler des SD Eibar, zu den Werten stehen, die uns seit unserer Ankunft in Eibar vorgelebt worden sind. Wir hoffen, dass dieser Vorfall in keinster Weise das Image des Vereins oder das unserer Mitspieler schaden wird."

# Team Sp S U N +/- P 1. Atletico 7 4 3 0 12 15 2. Real Madrid 7 4 3 0 9 15 3. Sevilla 7 4 2 1 3 14 4. Barcelona 7 4 1 2 12 13 5. Villarreal 7 3 4 0 5 13 6. Ath. Bilbao 7 4 0 3 2 12 7. Las Palmas 7 3 2 2 3 11 8. Eibar 7 3 2 2 2 11 9. Real Sociedad 7 3 1 3 0 10 10. Celta Vigo 7 3 1 3 -2 10 11. Leganes 7 3 1 3 -3 10 12. Alaves 7 2 3 2 1 9 13. La Coruna 7 2 2 3 -1 8 14. Malaga 7 2 2 3 -2 8 15. Real Betis 7 2 2 3 -4 8 16. Gijon 7 2 1 4 -10 7 17. Valencia 7 2 0 5 -5 6 18. Espanyol 7 1 3 3 -5 6 19. Osasuna 7 0 3 4 -8 3 20. Granada 7 0 2 5 -9 2