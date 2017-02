Silber! Nur Hundertstel trennt Hirscher von Gold

Topfavorit Alexis Pinturault hatte aufgrund der schlechten Pistenverhältnisse im Slalom keine Chance und kam über Platz zehn nicht hinaus. Der Sieg von Aerni ist die bisher größte Sensation dieser WM. Der 23- Jährige, der vor drei Jahren Junioren- Vizeweltmeister im Slalom geworden war, hat noch keinen einzigen Podestplatz im Weltcup vorzuweisen. Seine bisher besten Resultate erreichte er mit fünften Plätzen in den Slaloms in Kitzbühel (2014) und Madonna di Campiglio (2015). Aernis bestes Weltcup- Resultat in der Kombination ist der siebente Platz in diesem Winter in Santa Caterina. "Ich kann es gar nicht richtig glauben", stammelte der Sensations- Sieger im Ziel.

"Hundertstel reißen mir die letzten Haare aus"

Bitter, nur eine Hundertstel trennte Marcel Hirscher von seiner Titelverteidigung. "Die Hundertstel reißen mir in diesem Winter die letzten Haare aus. Ich hoffe, ich habe am Freitag das Glück auf meiner Seite. Gratulation an Luca Aerni. Für mich war es gut, dass ich so eine frühe Startnummer hatte. Ich habe nicht geglaubt, dass es reichen wird", so Hirscher im Ziel.

Zweitbester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Achter. Matthias Mayer beendete den Slalom als 17. Die Piste ließ bei den besten Abfahrern immer mehr nach. Im Slalom war Romed Baumann chancenlos. "Mit einer guten Abfahrt hast du dich heute selber bestraft. Schade, dass nicht mehr drinnen war. Ich war machtlos", betonte der am Ende nur zwölftplatzierte Tiroler, der vor vier Jahren in Schladming WM- Bronze geholt hatte. "Die Pistenverhältnisse waren in dem Slalom schon sehr grenzwertig für die Besten in der Abfahrt", pflichtete ihm Hirscher bei.

Die WM- Gastgeber führen nun mit dreimal Gold die Medaillenwertung klar vor Österreich an. Das ÖSV- Team hält nach sechs Bewerben bei einmal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze. Bereits am Dienstag im Teambewerb, in dem das ÖSV- Team Titelverteidiger ist, könnte die Vorgabe von Verbandspräsident Peter Schröcksnadel ("Sechs bis acht Medaillen") erfüllt werden.

Ergebnis:

1. Luca Aerni (SUI) 2:26,33 Min. 1:41,86

2. Marcel Hirscher (AUT) 2:26,34 +00,01

3. Mauro Caviezel (SUI) 2:26,39 +00,06

4. Dominik Paris (ITA) 2:26,73 +00,40

. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:26,73 +00,40

6. Justin Murisier (SUI) 2:26,82 +00,49

7. Carlo Janka (SUI) 2:27,01 +00,68

8. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:27,08 +00,75

9. Adrien Theaux (FRA) 2:27,10 +00,77

10. Alexis Pinturault (FRA) 2:27,19 +00,86

11. Bryce Bennett (USA) 2:27,33 +01,00

12. Romed Baumann (AUT) 2:27,45 +01,12

13. Martin Cater (SLO) 2:27,50 +01,17

14. Thomas Dreßen (GER) 2:27,53 +01,20

15. Brennan Rubie (USA) 2:27,66 +01,33

16. Björnar Neteland (NOR) 2:27,69 +01,36

17. Matthias Mayer (AUT) 2:27,92 +01,59

18. Pawel Trichischew (RUS) 2:28,15 +01,82

19. Ryan Cochran- Siegle (USA) 2:28,60 +02,27

20. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 2:28,71 +02,38

21. Jared Goldberg (USA) 2:28,83 +02,50

22. Klemen Kosi (SLO) 2:29,03 +02,70

23. Andreas Sander (GER) 2:29,25 +02,92

. Riccardo Tonetti (ITA) 2:29,25 +02,92

25. Josef Ferstl (GER) 2:29,38 +03,05

26. Christoffer Faarup (DEN) 2:29,41 +03,08

27. Joan Verdu (AND) 2:29,72 +03,39

28. Stefan Hadalin (SLO) 2:30,18 +03,85

29. Krystof Kryzl (CZE) 2:30,21 +03,88

30. Maciej Bydlinski (POL) 2:31,08 +04,75