Siegesserie geht weiter: Capitals schlagen den KAC

Die Vienna Capitals sind auch nach ihrem siebenten Saison- Match in der Erste Bank Eishockey Liga ungeschlagen und führen die Tabelle an. Die Caps prolongierten ihre Serie am Donnerstag mit einem etwas glücklichen 2:1 (1:0,0:1,1:0)- Erfolg im 100. Liga- Duell mit dem KAC. Tessier (17.) und Fischer (53.) scorten für die Gäste, Duller (32.) hatte mit seinem ersten EBEL- Treffer ausgeglichen.