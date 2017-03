Sieg und zweimal Kristall: Hirscher ist der Größte

Der Salzburger Ski- Star gewann am Samstag bei Nebel und Nieselregen den Riesentorlauf und sicherte sich, da der Franzose Alexis Pinturault schon im ersten Durchgang ausfiel, den Gewinn der kleinen Kristallkugel in dieser Disziplin. Zudem steht Hirscher zum sechsten Mal in Serie als Gewinner des Gesamtweltcups fest.

"Bin saufroh"

"Vor dem Start in den zweiten Lauf dachte ich, dass es nicht mehr möglich ist, überhaupt in Führung zu gehen. Dass es trotzdem funktioniert macht, macht mich einfach saufroh. Ich bin superhappy, ein geniales Gefühl", jubelte Hirscher im Zielraum: "Das Unschaffbare ist machbar geworden. Danke an mein Team, das ist unglaublich."