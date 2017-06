SIEG! Thiem kämpft sich in die zweite Runde

Es war ein durchaus hartes Stück Arbeit - letztlich ist Dominic Thiem aber doch souverän in die zweite Runde der Gerry Weber Open in Halle eingezogen. Zum Auftakt in die Rasen- Saison eliminierte der an Nummer zwei gesetzte Österreicher den Deutschen Maximilian Warterer mit 7:5 und 6:3.