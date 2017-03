Sieg! Österreichs Team ist zurück im WM- Rennen

Marcel Sabitzer und Marko Arnautovic - sie haben Österreichs zuletzt krisengeschütteltes Fußball- Nationalteam mit ihrer Zusammenarbeit wieder ins Rennen um die Qualifikation für die WM 2018 in Russland gebracht! Im Happel- Stadion erzielte Sabitzer per Kopf nach einer genialen Arnautovic- Hereingabe das erlösende 1:0 gegen Moldawien (76.). Davor hatte unser Team zwar reihenweise gute Chancen herausgearbeitet - wie etwa einen Lattenkracher von Alaba oder einen Abseitstreffer von Hinteregger - aber ein Tor wollte lange nicht gelingen. In Minute 90 packte Martin Harnik das 2:0 drauf! Im Video oben sehen Sie die Tore Österreichs.