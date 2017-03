Sieg gegen Moldawien? "Pflicht ist gar nichts!"

Marko Arnautovic versucht, vor dem so wichtigen WM- Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr) in Wien gegen die Republik Moldau positive Stimmung in der österreichischen Nationalmannschaft zu verbreiten. Aber im Interview stellt er klar: "Pflicht ist gar nichts. Wir werden alles probieren, ein gutes Spiel abzuliefern und 100 Prozent zu geben", versichert der 27- Jährige (siehe Video oben).