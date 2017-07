SIEG! Doppler/Horst mit Traum- Auftakt bei Heim- WM

Clemens Doppler/Alexander Horst sind mit einem ungefährdeten Erfolg in die Beach- Volleyball- Heim- WM in Wien gestartet. Die Routiniers besiegten am Freitagnachmittag im bereits fast vollen Center Court auf der Donauinsel die Iraner Rahman Raoufi/Bahman Salemiinjehboroun bei schwierigen Bedingungen mit böigem Wind 2:0.

Foto: BeachMajors

Davor hatten Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer ihr Auftaktmatch ebenfalls gewonnen. Eine Niederlage hatte es dagegen für Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig gegeben. Am Eröffnungstag stand aus heimischer Sicht nur noch die Partie von Martin Ermacora/Moritz Pristauz aus.