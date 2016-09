Shitstorm: Posting von Rosberg sorgt für Wirbel

Empörung bei den Fans von Nico Rosberg! Der 31- Jährige postete während eines Familienausflugs ein Foto seiner Frau Vivian und seiner einjährigen Tochter Alaia auf einem Motorboot. Der Grund, warum er den Zorn der Fans zu spüren bekam: Alaia saß ohne Schwimmweste am Heck des fahrenden Gefährts.

Wütende Kommentare folgten: "Das Kind muss eine Schwimmweste tragen. Man weiß nie, was passieren kann - vor allem bei der Geschwindigkeit des Boots. Denk bitte darüber nach", beschwerte sich ein User. "Du fährst doch auch nicht ohne Helm", lautete ein weiterer Kommentar.

Rosbergs Entschuldigung ließ aber nicht lange auf sich warten. "Wir werden es künftig ernster nehmen", so der Deutsche, der in der Gesamtwertung acht Punkte Vorsprung auf Teamkollege Lewis Hamilton hat. Das nächste Rennen steigt am 2. Oktober in Malaysia.