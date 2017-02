Shiffrin souverän in Führung, Kirchgasser lauert

Es kann es nur Eine geben! Das letzte WM- Rennen der Damen am Samstag in St. Moritz hat mit Mikaela Shiffrin eine klare Favoritin. Die US- Amerikanerin setzte sich im ersten Durchgang souverän in Führung. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Wendy Holdener (+00,38) und Veronica Velez Zuzulova (+00,59). Beste ÖSV- Läuferin war Michaela Kirchgasser (+00,95) auf Platz sieben. Ihre Fahrt sehen Sie oben im Video