Shiffrin im "Blindflug" zum Semmering- Double

Shiffrin verwies die RTL- Weltcup- Führende Tessa Worley (+0,15) und Viktoria Rebensburg (+0,18) in einem extrem spannenden Finish auf die Plätze zwei und drei. Und Shiffrin scherzte im Zielraum: "Das waren schöne Weihnachten für mich." Sie gestand aber: "Zwischendurch war es auf der Strecke schon ziemlich gefährlich. Es war hart." Mit zwei Siegen im Rücken gilt Shiffrin natürlich auch für den Slalom am Donnerstag am Semmering als Favoritin. "Ich mag den Hang hier, ich glaube, dass es ein tolles Rennen wird", so Shiffrin.

Zwei ÖSV- Damen inden Top 10

Die ÖSV- Damen zeigten sich nach einer enttäuschenden Leistung am Dienstag am Mittwoch deutlich verbessert. "Ich habe probiert, die Fehler von gestern auszumerzen. Das ist mir gelungen", sagte die beste ÖSV- Dame Stephanie Brunner (+0,38) über ihren fünften Platz. Zweitbeste Österreicherin wurde Ricarda Haaser (+1,00) als Zehnte. Michaela Kirchgasser (+1,39) wurde Zwölfte.