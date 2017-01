Shiffrin führt in Maribor, Anna Veith stark

"Das ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Es hat sich gut angefühlt im Rennen", sagte die 27- jährige Salzburgerin im TV- Interview, die derzeit auf Platz acht liegt. Stephanie Brunner schied aus und Michaela Kirchgasser muss mit 1,49 Sekunden Rückstand um den zweiten Durchgang zittern. Die 31- Jährige hatte keine Erklärung für ihre Fahrt: "Schön langsam bin ich ratlos."

Wie auch in den letzen Rennen jagen alle Läuferinnen Mikaela Shiffrin. Die US- Amerikanerin setzte sich erneut an die Spitze: "Ich habe voll attackiert. Die Piste war großartig. Ich bin stolz auf meine Fahrt trotz Fehler".

Der zweite Durchgang startet um 12.15 Uhr.