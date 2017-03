Shiffrin feiert in Squaw Valley 30. Weltcup- Sieg

Vom ÖSV- Kontingent schlug sich beim insgesamt 30. Weltcupsieg von Shiffrin Stephanie Brunner als Achtplatzierte am besten. Michaela Kirchgasser landete auf Rang elf, die Vorarlbergerin Elisabeth Kappaurer verbesserte sich in der Entscheidung von Platz 26 auf 16.

Katharina Truppe wurde 24. Bernadette Schild fuhr im zweiten Durchgang an einem Tor vorbei. Ricarda Haaser und Rosina Schneeberger waren an der Qualifikation für den zweiten Durchgang gescheitert.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:16,42 Min.

2. Federica Brignone (ITA) 2:16,49 +00,07

3. Tessa Worley (FRA) 2:17,28 +00,86

4. Manuela Mölgg (ITA) 2:17,45 +01,03

5. Ana Drev (SLO) 2:17,46 +01,04

6. Viktoria Rebensburg (GER) 2:17,51 +01,09

7. Sofia Goggia (ITA) 2:17,65 +01,23

8. Stephanie Brunner (AUT) 2:17,83 +01,41

9. Marta Bassino (ITA) 2:18,13 +01,71

10. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:18,32 +01,90

11. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:18,34 +01,92

12. Petra Vlhova (SVK) 2:18,39 +01,97

13. Wendy Holdener (SUI) 2:18,40 +01,98

14. Marie- Michele Gagnon (CAN) 2:18,79 +02,37

15. Sara Hector (SWE) 2:19,06 +02,64 1:10,90 1:08,16

16. Elisabeth Kappaurer (AUT) 2:19,08 +02,66

17. Simone Wild (SUI) 2:19,26 +02,84

18. Melanie Meillard (SUI) 2:19,31 +02,89

19. Tina Weirather (LIE) 2:19,35 +02,93

20. Tina Robnik (SLO) 2:19,40 +02,98

21. Irene Curtoni (ITA) 2:19,43 +03,01

22. Megan McJames (USA) 2:19,53 +03,11

. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:19,53 +03,11

24. Kristina Riis- Johannessen (NOR) 2:19,63 +03,21

. Katharina Truppe (AUT) 2:19,63 +03,21

26. Elena Curtoni (ITA) 2:19,90 +03,48

27. Mikaela Tommy (CAN) 2:20,20 +03,78

28. Maria Pietilä- Holmner (SWE) 2:20,31 +03,89

29. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 2:20,54 +04,12