Shiffrin carvt im "Blindflug" zum Semmering- Double

S

Semmering-

Foto: GEPA

scherzte im Zielraum: "Das waren schöne Weihnachten für mich." Sie gestand aber: "Zwischendurch war es auf der Strecke schon ziemlich gefährlich. Es war hart." Mit zwei Siegen im Rücken gilt Shiffrin natürlich auch für den Slalom am Donnerstag am Semmering als Favoritin. "Ich mag den Hang hier, ich glaube, dass es ein tolles Rennen wird." Der Schlüssel zu ihrer verbesserten Form im Riesentorlauf liegt indes hauptsächlich im Kopf, sagte Shiffrin. Vor denRennen habe sie probiert, den perfekten Lauf zu fahren. Nun konzentriere sie sich darauf, was sie könne.

Shiffrin: "Ich gebe einfach das, was ich in mir habe"

"Wahrscheinlich sind einige der Mädchen bessere Riesentorlauf- Fahrerinnen als ich, aber wenn ich wirklich gute Kurven fahre, denke ich, dass ich gewinnen kann. Ich gebe einfach das, was ich in mir habe, probiere nicht, etwas Spezielles zu machen, und versuche, Spaß zu haben", erklärte Shiffrin. Und überhaupt: "Ich bin glücklich, wieder einen Riesentorlauf gewonnen zu haben. Vor zwei Tagen habe ich mich gefragt, ob ich je wieder einen Riesentorlauf gewinnen werde: Jetzt habe ich drei Siege. Das ist wirklich ein spezielles Gefühl, das ich jetzt habe."

Foto: Associated Press

Zwei ÖSV- Damen in den Top 10

Die ÖSV- Damen zeigten sich nach einer enttäuschenden Leistung am Dienstag diesmal deutlich verbessert. Für Brunner (+0,38) bedeutete Platz fünf die zweitbeste Platzierung in diesem Weltcup- Winter. Zum Saisonauftakt war sie in Sölden Vierte gewesen. "Ich mag so etwas, wenn keine Bodensicht ist und es schneit", kommentierte die Tirolerin die nicht unproblematischen Verhältnisse. "Oben hab' ich wieder probiert, in die Hocke zu gehen, ja nicht zu viel Zeit zu verlieren. Unten hab' ich mir gedacht, es sind ein bisschen unruhige Schläge drinnen, da muss ich einfach gut drüberfahren, das ist mir halbwegs gelungen.

Stephanie Brunner Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Haaser: "Es ist eine Steigerung da!"

Zweitbeste Österreicherin wurde Ricarda Haaser (+1,00), die als Zehnte ihr bisher bestes Weltcup- Ergebnis einstellte. Die 23- Jährige war schon im März 2016 in der Lenzerheide- Kombination auf Platz zehn gefahren. "Es ist eine Steigerung da", meinte Haaser, die am Vortag 16. gewesen war. "Man hat schon kämpfen müssen. Ich bin zufrieden." Michi Kirchgasser war von ihrem zwölften Platz wenig angetan. "Es hat sich aber herausgestellt, dass es doch eine passable Fahrt war für die Verhältnisse", sagte sie über ihren zweiten Lauf. "Es ist halt mit dem Schnee immer so: Brauchen tun wir ihn, wenn er da ist, ist er lästig", brachte sie es auf den Punkt. Die Kärntnerin Katharina Truppe wurde 23.

Ricarda Haaser Foto: APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Anna Veith fährt auf Rang 25

Anna Veith wurde im zweiten Rennen nach ihrem Comeback 25. (+2,68), diese Platzierung hatte sie auch schon nach dem ersten Durchgang inne gehabt. "Ich bin froh, hier am Semmering zweimal an den Start gegangen zu sein. Ich ziehe eine sehr positive Bilanz, weil ich wichtige Erfahrungen im Rennen gemacht habe und jetzt Schlüsse ziehen kann, wo ich mich noch verbessern muss. So brauche ich etwa noch mehr Umfang, muss vor allem den Rechtsschwung und das Timing verbessern." Das Rennjahr 2016 ist für Veith damit vorbei. Sie wird in Marburg wieder am Start sein.

Anna Veith Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Organisationsteam vollbringt Glanztat

Das Wetter hatte im Vorfeld am Semmering einige Fragezeichen entstehen lassen. Heftige Windböen hatten die Fangnetze beschädigt, durchgehender Schneefall ebenfalls für Bedenken gesorgt. Das Organisationsteam um Franz Steiner entschied sich aber, nicht vom ursprünglich geplanten Programm abzuweichen. Rund 140 Helfer arbeiteten fieberhaft daran, Piste und Zielbereich in einen renntauglichen Zustand zu bekommen, was schließlich gelang.

Hatte es schon am Dienstag mit der Schwedin Maria Pietilä- Holmner eine Verletzung gegeben, erwischte es am Mittwoch die Französin Taina Barioz, die ebenfalls stürzte. Über ihren Zustand war unmittelbar nach dem Rennen nichts Genaueres bekannt. "Ich habe sie direkt nach meinem Lauf im Ziel gesehen, da war sie positiv", berichtete Worley. "Es tut wirklich weh zu sehen, wenn so etwas einer Freundin und Teamkollegin passiert."

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:09,40 Minuten

2. Tessa Worley (FRA) +0,15 Sekunden

3. Viktoria Rebensburg (GER) +0,18

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,23

5. Stephanie Brunner (AUT) +0,38

6. Lara Gut (SUI) +0,57

7. Marie- Michele Gagnon (CAN) +0,59

8. Manuela Mölgg (ITA) +0,94

9. Federica Brignone (ITA) +0,96

10. Ricarda Haaser (AUT) +1,00

11. Coralie Frasse Sombet (FRA) +1,24

12. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,39

13. Petra Vlhova (SVK) +1,42

14. Tina Weirather (LIE) +1,51

15. Kajsa Kling (SWE) +1,52

16. Nina Löseth (NOR) +1,78

17. Kristin Lysdahl (NOR) +1,84

18. Elena Curtoni (ITA) +1,92

19. Simone Wild (SUI) +1,98

20. Adeline Baud Mugnier (FRA) +2,17

21. Francesca Marsaglia (ITA) +2,24

22. Ilka Stuhec (SLO) +2,29

23. Katharina Truppe (AUT) +2,35

24. Ana Drev (SLO) +2,59

25. Anna Veith (AUT) +2,68

26. Marta Bassino (ITA) +2,84

27. Nadia Fanchini (ITA) +3,11

28. Wendy Holdener (SUI) +4,44

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 37. Elisabeth Kappaurer (+2,78/AUT), 40. Bernadette Schild (+2,95/AUT), 46. Rosina Schneeberger (+3,42/AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Katharina Gallhuber (AUT), Sofia Goggia (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Irene Curtoni (ITA), Taina Barioz (FRA)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 698 Punkte

2. Lara Gut (SUI) 583

3. Ilka Stuhec (SLO) 495

4. Sofia Goggia (ITA) 467

5. Tessa Worley (FRA) 463

6. Tina Weirather (LIE) 367

7. Wendy Holdener (SUI) 300

8. Petra Vlhova (SVK) 254

9. Nina Löseth (NOR) 251

10. Marta Bassino (ITA) 223

11. Kajsa Kling (SWE) 220

12. Viktoria Rebensburg (GER) 217

13. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 210

14. Michelle Gisin (SUI) 197

15. Nadia Fanchini (ITA) 196

Weiters:

16. Michaela Kirchgasser (AUT) 192

21. Stephanie Brunner (AUT) 143

23. Cornelia Hütter (AUT) 131

26. Stephanie Venier (AUT) 123

32. Christine Scheyer (AUT) 106

33. Mirjam Puchner (AUT) 104

34. Katharina Truppe (AUT) 103

38. Nicole Schmidhofer (AUT) 92

43. Ramona Siebenhofer (AUT) 82

47. Bernadette Schild (AUT) 73

50. Ricarda Haaser (AUT) 61

55. Rosina Schneeberger (AUT) 51

67. Carmen Thalmann (AUT) 26

70. Katharina Gallhuber (AUT) 23

76. Sabrina Maier (AUT) 12

79. Katharina Huber (AUT) 11

83. Elisabeth Görgl (AUT) 8

88. Anna Veith (AUT) 6

91. Eva- Maria Brem (AUT) 5

94. Julia Grünwald (AUT) 4

Der Stand im Riesentorlauf- Weltcup:

1. Tessa Worley (FRA) 400

2. Mikaela Shiffrin (USA) 365

3. Lara Gut (SUI) 250

4. Marta Bassino (ITA) 205

5. Sofia Goggia (ITA) 185

6. Stephanie Brunner (AUT) 143

7. Ana Drev (SLO) 142

8. Manuela Mölgg (ITA) 132

9. Tina Weirather (LIE) 128

10. Nina Löseth (NOR) 124

11. Viktoria Rebensburg (GER) 116

12. Petra Vlhova (SVK) 113

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 108

14. Michaela Kirchgasser (AUT) 100

15. Federica Brignone (ITA) 90

Weiters:

21. Ricarda Haaser (AUT) 61

22. Katharina Truppe (AUT) 56

32. Rosina Schneeberger (AUT) 22

34. Bernadette Schild (AUT) 15

42. Anna Veith (AUT) 6

43. Eva- Maria Brem (AUT) 5

Der Stand im Nationencup:

1. Österreich 3195

2. Italien 2935

3. Schweiz 2442

4. Frankreich 2183

5. Norwegen 2135

6. USA 1599

7. Deutschland 1011

8. Slowenien 1002

9. Schweden 856

10. Kanada 552

11. Slowakei 482

12. Liechtenstein 367

13. Tschechien 146

14. Ungarn 131

15. Großbritannien 95

16. Russland 73

17. Japan 63

18. Kroatien 54

19. Belgien 13

20. Serbien 11

21. Finnland 11

22. Monaco 7