Sexy! Was Christina Geiger Lindsey Vonn voraus hat

"Anfangs war ich schon nervös, aber die Aufregung hat sich nach zehn Minuten gelegt", so jene Dame, die an der Seite von Felix Neureuther, Stefan Luitz und Viktoria Rebensburg im Teambewerb zwar in Runde eins ausgeschieden ist, am Samstag im Slalom aber voll attackieren will.

Foto: Irene Schaur für Playboy März 2017

Nur das kann für die 27- Jährige das Motto sein, denn was den Erfolg anbelangt, hängt Geiger noch etwas hinterher. Platz zehn beim Slalom in Zagreb war heuer ihr bestes Weltcupresultat, da sind solche Fotos PR- technisch Gold wert.

Und wenn es dann sogar von Lindsey Vonn Komplimente gibt - Jackpot! "Das ist sehr mutig, ich finde das super cool", verkündete Vonn im Bayerischen Rundfunk. Sie selbst gab’s 2016 im Magazin "Sports Illustrated" im aufgemalten Badeanzug zu sehen. Also auch fast nackt …

Vera Lischka, Kronen Zeitung