Sexy US- Torfrau Hope Solo steht vor Karriereende

Torfrau Hope Solo steht vor dem Karriereende. Nach der Verbannung für sechs Monate aus dem Nationalteam durch den US- Verband beendete die 35- Jährige auch die Saison in ihrem Verein Seattle Reign in der Profiliga NWSL. Wie US- Medien am Mittwoch berichteten, teilte Solo diese Entscheidung Trainerin Laura Harvey mit. "Das ist für mich und den Verein das Beste", schrieb Solo auf Twitter.