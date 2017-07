Sexy Golf- Stars vor "Verbannung" von der Tour!

Letztere ließ auf Instagram vor allem ein Bild für ihren Ärger sprechen - darauf zu sehen war sie selbst in einem hochgeschlossenen Kostüm, sie trug zudem einen langen Rock und einen keuschen Sonnenhut. Begleit- Satz zu dem Bild: "Habe mein mit der LPGA- Kleiderordnung kompatibles Outfit fertiggestellt!"

Und Thompson ist beileibe keine bedeutungslose Unbekannte, deren Kritik man ohne Weiteres als Unsinn abtun könnte. Im Alter von 15 Profi geworden, gewann sie mit 16 Jahren, sieben Monaten und acht Tagen bereits ihr erstes LPGA- Turnier - als jüngste Spielerin aller Zeiten.

Auch die zwei Jahre ältere Paige- Renee Spiranac äußerte sich in einem Kommentar im "Fortune" sehr kritisch über die ihrer Meinung nach sexistischen Neuerungen. "In einer Welt, in der Frauen andauernd sexualisiert werden, sind diese neuen Regeln nur ein weiterer Grund, dass sich Frauen für ihren Körper schämen."

Das vage formulierte Verbot eines zu tiefen Ausschnitts hat es ihr dabei besonders angetan: "Wer definiert denn, was ein zu tiefer Ausschnitt ist? Diese Regelung wurde wohl aufgestellt, damit kein Dekolleté zu sehen ist. Eine kurvigere Frau mit vollerem Busen wird nun ständig Gefahr laufen, etwas falsch zu machen."