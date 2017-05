Sexy Barca- Edelfan verkündet Mega- Transfer

Konkret geht es um den Wechsel von Liverpool- Shootingstar Coutinho zu Barca. Die Gerüchte um den Transfer halten die Medienmaschinerie seit Tagen konstant am Rotieren. Liverpool soll Coutinho nur für 90 Millionen ziehen lassen, hieß es zuletzt. Zu viel für Barca - offiziell.

Foto: Instagram

Denn Playmate Suzy Cortez hieß Coutinho auf ihrem Instagram- Account schon herzlich beim FC Barcelona willkommen.

Neymar zu Chelsea?

Sie ist überzeugt, dass Coutinho mit Messi und Suarez gemeinsam ein bärenstarkes Sturm- Trio bilden würde, meint Suzy. Und Neymar? Den schickt sie schon einmal an die Stamford Bridge. "Dem gefällt's ja so gut in London, kann gerne zu Chelsea gehen."

Es ist nicht die erste Barca- spezifische Botschaft von Cortez, die für Aufsehen sorgt. Ob ein heißer Jubiläumsgruß für Lionel Messi oder eine zweifelhaft abwertende Botschaft in Richtung Cristiano Ronaldo - Cortez' Postings werden stets tausendfach geliked. Was wohl auch an der vielen nackten Haut liegen könnte, mit der sie ihre Texte stets garniert.