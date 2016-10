Sex am Flughafen! Rugby- Star suspendiert

Trainer Steve Hansen bestätigte den Vorfall am Donnerstag, der Spieler wurde von einer Länderspielreise nach Durban vorzeitig heimgeschickt. Womöglich wäre das Schäferstündchen am Tag nach einem Länderspiel für Smith folgenlos geblieben, hätte nicht ein Familienvater die Szene vom vergangenen Monat beobachtet.

Der Mann, der mit seinen kleinen Kindern am Flughafen war, empörte sich in einem Protestbrief an den "New Zealand Herald" über das Treiben der beiden: "Das Paar war fünf bis zehn Minuten in der Toilette, und der nach außen dringende Lärm ließ absolut keinen Zweifel daran, was sie da drin tun", schilderte er der Zeitung.

Smith habe zu allem Überfluss auch noch die offizielle Mannschaftskleidung der "All Blacks" getragen, die von ihren Anhängern in Neuseeland wie Heilige verehrt werden.