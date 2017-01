Serena Williams wahrt Chance auf Grand- Slam- Rekord

In Wimbledon hatte Serena Williams mit ihrem 22. Grand- Slam- Titel den Major- Rekord der Deutschen Steffi Graf egalisiert, bei einem Sieg in Melbourne würde sie zur alleinigen Rekordhalterin. In der zweiten Runde der Australian Open wartet die Tschechin Lucie Safarova, die derzeit auf Platz 61 der Weltrangliste liegt, aber auch schon in den Top Ten war.

Pliskova in zweiter Runde

Nachdem die Weltranglistenerste Angelique Kerber bereits am Montag ihr Auftaktspiel überstanden hatte, zog am Dienstag noch eine weitere Mitfavoritin in Runde zwei ein. Die Nummer fünf der Welt, die Tschechin Karolina Pliskova, besiegte in nur 60 Minuten die Spanierin Sara Sorribes Tormo 6:2, 6:0.

Dis US- Open- Finalistin und Brisbane- Siegerin räumte ein, dass sie vor dem Auftaktspiel "ein bisschen nervös" gewesen sei. "Die erste Runde bei einem Grand- Slam- Turnier ist immer hart, deshalb bin ich froh, dass ich es geschafft habe und hoffe, dass die nächste Runde noch besser sein wird."

Raonic serviert stark

Weltranglistendritter Milos Raonic hat einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Der Kanadier fertigte den Deutschen Dustin Brown in 1:33 Stunden mit 6:3, 6:4, 6:2 ab. Raonic servierte dabei gleich 18 Asse und verlor kein Aufschlagspiel.

Andere Topfavoriten hatten zuvor Probleme in ihren Auftaktmatches gehabt. Der Schweizer Stan Wawrinka (4), der Japaner Kei Nishikori (5) und der Kroate Marin Cilic (7) mühten sich am Montag über jeweils fünf Sätze. Der Weltranglistenerste Andy Murray blieb zwar ohne Satzverlust, hatte aber in den ersten beiden Sätzen hart zu kämpfen.